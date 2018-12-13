Казахстанец из компании Ломаченко и бывший «одноклубник» Лемье. Кто выступит на вечере бокса в Астане

В его рамках казахстанский легковес Абылайхан Хусаинов (9−0, 6 КО) проведет шестираундовый бой с украинском дебютантом Максимом Морозом. Для Хусаинова этот поединок станет первым после разрыва контракта с канадской промоутерской компанией Eye of Tiger Management, самый известный клиент которой экс-чемпион мира канадец Давид Лемье (40−4, 34 КО).

В лимите первого полусреднего веса казахстанец Асхат Уалиханов (4−1, 2 КО) в шестираундовом бою встретится с украинцем Ярославом Юровым (2−0, 1 КО). Интересы Уалиханова в профи представляет компания Top Rank, с которой сотрудничают чемпионы мира — американец Теренс Кроуфорд (34−0, 25 КО) и украинец Василий Ломаченко (12−1, 9 КО).

Также в рамках вечера бокса ожидается возвращение боксера второго легкого веса Айдара Шарибаева (6−1, 4 КО), который был отстранен после досрочного поражения в титульном бою в апреле. Его соперником станет 37-летний украинец Артем Айвазди (11−14, 6 КО).

Свой шестой бой на профессиональном ринге проведет тяжеловес Руслан Мырсатаев (5−0, 4 КО). В восьмираундовом поединке встретится с украинцем Павло Кроленко (1−0, 1 КО).

В главном поединке вечера за региональный титул WBC Asia во втором наилегчайшем весе сразятся этнический казах из Китая Елшат Нигматуллаулы (15−0, 15 побед) и азербайджанец Фарид Алиев (5−0, 4 КО).