Бывший чемпион мира де ла Хойя вызвал на боксерский бой главу UFC Уайта

Конфликт между двумя сторонами обострился после организованного компанией Golden Boy поединка Чака Лиддела и Тито Ортиса, ранее выступавших в UFC. Де ла Хойя обвинил Уайта в том, что он недоплачивает спортсменам из UFC. Уайт ответил, что его оппонент лжет, а также обвинил 45-летнего бывшего боксера в наркотической зависимости.
«Давай выйдем на ринг, почему бы и нет? Давай встретимся на ринге, три раунда, на турнире с Саулем Альваресом. Я даже дам тебе пять месяцев, чтобы ты мог слезть со стероидов, потом мы наберем хорошую форму и проведем три раунда. Я готов к тому, что ты на 20 кг тяжелее меня», — сказал де да Хойя.
Де ла Хойя, в активе которого также значится золото Олимпийских игр 1992 года в Барселоне, является одним из сильнейших боксеров своего времени. На протяжении своей карьеры он неоднократно менял весовые категории от легкой до средней, чтобы выходить на ринг против таких знаменитых боксеров, как Джефф и Флойд Мэйуэзеры, Бернард Хопкинс, Мэнни Пакьяо, Хулио Сесар Чавес и других. Всего на профессиональном ринге он провел 45 боев, одержав победы в 39 из них (30 — нокаутом) и потерпев шесть поражений. После завершения карьеры он сосредоточился на промоутерской деятельности, его услугами пользуется целый ряд известных боксеров, среди которых Сауль Альварес и Юриоркис Гамбоа.