Бывший чемпион мира де ла Хойя вызвал на боксерский бой главу UFC Уайта

Источник: AP 2018

Конфликт между двумя сторонами обострился после организованного компанией Golden Boy поединка Чака Лиддела и Тито Ортиса, ранее выступавших в UFC. Де ла Хойя обвинил Уайта в том, что он недоплачивает спортсменам из UFC. Уайт ответил, что его оппонент лжет, а также обвинил 45-летнего бывшего боксера в наркотической зависимости.

«Давай выйдем на ринг, почему бы и нет? Давай встретимся на ринге, три раунда, на турнире с Саулем Альваресом. Я даже дам тебе пять месяцев, чтобы ты мог слезть со стероидов, потом мы наберем хорошую форму и проведем три раунда. Я готов к тому, что ты на 20 кг тяжелее меня», — сказал де да Хойя.