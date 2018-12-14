Текущие события
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе Шаркс3
Даллас Старз2
Футбол. Зарубежный
22:30
Нюрнберг
Вольфсбург
Футбол. Зарубежный
23:00
Сельта
Леганес
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл ПредаторзОТ4
Ванкувер Кэнакс3
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота Уайлд5
Флорида Пантерз1
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег ДжетсОТ5
Эдмонтон Ойлерз4
Хоккей. НХЛ
03:30
Монреаль Канадиенс6
Каролина Харрикейнз4
Хоккей. НХЛ
03:30
Тампа-Бэй Лайтнинг4
Торонто Мэйпл Ливз1
Хоккей. НХЛ
03:00
Баффало Сэйбрз3
Аризона Койотс1
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус Блю Джэкетс4
Лос-Анджелес Кингз1
Все события
Фоторепортажи
12«Динамо» попрощалось с Химками крупной победой
11«Спартак» вылетел из еврокубков
13:40 (мск), источник: ТАСС

Бывший чемпион мира де ла Хойя вызвал на боксерский бой главу UFC Уайта

ТАСС, 14 декабря. Глава промоутерской компании Golden Boy и бывший чемпион мира в шести весовых категориях Оскар де ла Хойя хочет провести поединок по правилам бокса с президентом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйной Уайтом. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на портал MMA Fighting.

Наверх
Источник: AP 2018

Конфликт между двумя сторонами обострился после организованного компанией Golden Boy поединка Чака Лиддела и Тито Ортиса, ранее выступавших в UFC. Де ла Хойя обвинил Уайта в том, что он недоплачивает спортсменам из UFC. Уайт ответил, что его оппонент лжет, а также обвинил 45-летнего бывшего боксера в наркотической зависимости.

«Давай выйдем на ринг, почему бы и нет? Давай встретимся на ринге, три раунда, на турнире с Саулем Альваресом. Я даже дам тебе пять месяцев, чтобы ты мог слезть со стероидов, потом мы наберем хорошую форму и проведем три раунда. Я готов к тому, что ты на 20 кг тяжелее меня», — сказал де да Хойя.

Де ла Хойя, в активе которого также значится золото Олимпийских игр 1992 года в Барселоне, является одним из сильнейших боксеров своего времени. На протяжении своей карьеры он неоднократно менял весовые категории от легкой до средней, чтобы выходить на ринг против таких знаменитых боксеров, как Джефф и Флойд Мэйуэзеры, Бернард Хопкинс, Мэнни Пакьяо, Хулио Сесар Чавес и других. Всего на профессиональном ринге он провел 45 боев, одержав победы в 39 из них (30 — нокаутом) и потерпев шесть поражений. После завершения карьеры он сосредоточился на промоутерской деятельности, его услугами пользуется целый ряд известных боксеров, среди которых Сауль Альварес и Юриоркис Гамбоа.

 "Вот я по национальности осетин. И что теперь?"
Загитова смогла сделать то, чего не удавалось никому с 80-х годов
«Спартак» проиграл 17-й команде Испании
«Краснодар» крупно уступил «Севилье», но вышел в евровесну
Обзор матчей ЛЕ: Прорыв БАТЭ, катастрофа «Милана»
Сейв года от русского вратаря в НХЛ. Как он это сделал?
Кубок мира по допингу. IBU стоит задуматься о смене названия
Фуркад: На месте Логинова и Старых мне было бы стыдно
«Краснодар» в плей-офф ЛЕ может сыграть с «Арсеналом» и «Челси»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь