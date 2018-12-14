Боксер Джошуа может провести бой с Владимиром Кличко

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«В настоящее время мы рассчитываем провести бой с Деонтеем Уайлдером, однако это может быть и Тайсон Фьюри, или победитель поединка Диллиана Уайта и Дерека Чисоры. Также соперником Джошуа может стать Александр Усик, или Джаррелл Миллер, все в игре. Возможен и реванш с Владимиром Кличко, он хочет вернуться на ринг», — заявил Хирш.

Джошуа является чемпионом мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой «супер») и Всемирной боксерской организации (WBO) в супертяжелом весе. В сентябре 29-летний боксер победил россиянин Александра Поветкина техническим нокаутом в седьмом раунде. На счету британца 22 победы (21 нокаутом) за карьеру.