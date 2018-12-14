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15:18 (мск), источник: ТАСС

Боксер Джошуа может провести бой с Владимиром Кличко

ТАСС, 14 декабря. Британский боксер Энтони Джошуа может провести бой с украинцем Владимиром Кличко. Об этом сообщил промоутер британского спортсмена Эдди Хирн, чьи слова приводит английское радио Talksport.

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Источник: Reuters

«В настоящее время мы рассчитываем провести бой с Деонтеем Уайлдером, однако это может быть и Тайсон Фьюри, или победитель поединка Диллиана Уайта и Дерека Чисоры. Также соперником Джошуа может стать Александр Усик, или Джаррелл Миллер, все в игре. Возможен и реванш с Владимиром Кличко, он хочет вернуться на ринг», — заявил Хирш.

Джошуа является чемпионом мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой «супер») и Всемирной боксерской организации (WBO) в супертяжелом весе. В сентябре 29-летний боксер победил россиянин Александра Поветкина техническим нокаутом в седьмом раунде. На счету британца 22 победы (21 нокаутом) за карьеру.

Владимир Кличко объявил о завершении карьеры в августе 2017 года. Боксер был чемпионом мира по версиям Всемирной боксерской организации (WBO, 2000−2003, 2008−2015), Международной боксерской федерации (IBF, 2006−2015), Всемирной боксерской ассоциации (WBA, 2011−2015) в супертяжелом весе. В ноябре 2015 года Кличко проиграл Фьюри по очкам и потерял три титула чемпиона мира, последним для украинца стал поединок против Джошуа 29 апреля 2017 года, в котором он проиграл техническим нокаутом в 11-м раунде. В послужном списке 42-летнего Кличко 64 победы, 53 из которых он одержал нокаутом, и пять поражений.

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