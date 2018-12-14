Текущие события
Биатлон. Биатлон
идет
Хохфильцен (Австрия)
Спринт (М)
Футбол. Зарубежный
22:30
Нюрнберг
Вольфсбург
Футбол. Зарубежный
23:00
Сельта
Леганес
Хоккей. НХЛ
15.12
Нью-Джерси Дэвилз
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
15.12
Нью-Йорк Рейнджерс
Аризона Койотс
Хоккей. НХЛ
15.12
Питтсбург Пингвинз
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе Шаркс3
Даллас Старз2
Хоккей. НХЛ
15.12
Детройт Ред Уингз
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
15.12
Каролина Харрикейнз
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
15.12
Сент-Луис Блюз
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
15.12
Чикаго Блэкхокс
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл ПредаторзОТ4
Ванкувер Кэнакс3
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота Уайлд5
Флорида Пантерз1
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег ДжетсОТ5
Эдмонтон Ойлерз4
Хоккей. НХЛ
03:30
Монреаль Канадиенс6
Каролина Харрикейнз4
Хоккей. НХЛ
03:30
Тампа-Бэй Лайтнинг4
Торонто Мэйпл Ливз1
Хоккей. НХЛ
03:00
Баффало Сэйбрз3
Аризона Койотс1
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус Блю Джэкетс4
Лос-Анджелес Кингз1
Все события
Фоторепортажи
18Год Дзюбы: лидер сборной и герой нации
11Сборная России победила шведов в матче Кубка Первого канала
15:22 (мск), источник: Р-Спорт

Светлана Кулакова: Еще не все сказала в боксе, поэтому не завершаю карьеру

ЧЕЛЯБИНСК, 14 дек — РИА Новости, Василий Конов-мл. Чемпионка мира по версии Международной боксерской организации (IBO) в первом полусреднем весе россиянка Светлана Кулакова заявила РИА Новости, что пока не собирается завершать спортивную карьеру.

Наверх

Кулакова, которой в четверг исполнилось 36 лет, на профессиональном ринге одержала 13 побед при одной ничьей. Свой последний на данный момент поединок россиянка провела в конце ноября прошлого года.

«У нас есть договоренности (с промоутерской компанией “Мир бокса”) на один бой, но конкретики нет. Но я тренируюсь, поддерживаю форму. И карьеру не заканчиваю, Света Кулакова еще не все сказала, — заявила спортсменка. — IBO, конечно, говорит, что нужно проводить бой. Но все не от меня зависит, тут решение команды. Может ли измениться мое решение о продолжении карьеры, например, через месяц? Может. Женский бокс, к сожалению, такой».

Кулакова рассказала, чем занимается параллельно с боксом. «У меня свой проект, уже два года ведутся съемки. Это онлайн проект для девушек, которые хотят привести себя в порядок — не только в физическом плане, но и привести в порядок голову, смотивировать себя на какие-то свершения. Этим моя команда занимается два года. Но это идет параллельно с тренировками. Плюс я еще мамой успеваю быть и выглядеть хорошо, вот этим хочу поделиться со всеми», — добавила она.

 Логинов объяснил, с чем связаны обвинения австрийской полиции
Лучшая пловчиха России поделилась горячими фото с Бали
Почему «Зенит» и «Краснодар» в плей-офф, а «Спартак» вылетел
Забастовка и амбиции. Уральский талант испортил свою карьеру
Обзор матчей ЛЕ: Прорыв БАТЭ, катастрофа «Милана»
Сейв года от русского вратаря в НХЛ. Как он это сделал?
Боксер Джошуа может провести бой с Владимиром Кличко
Фуркад: На месте Логинова и Старых мне было бы стыдно
Мужской спринт на этапе КМ по биатлону (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь