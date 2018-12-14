Светлана Кулакова: Еще не все сказала в боксе, поэтому не завершаю карьеру

Кулакова, которой в четверг исполнилось 36 лет, на профессиональном ринге одержала 13 побед при одной ничьей. Свой последний на данный момент поединок россиянка провела в конце ноября прошлого года.

«У нас есть договоренности (с промоутерской компанией “Мир бокса”) на один бой, но конкретики нет. Но я тренируюсь, поддерживаю форму. И карьеру не заканчиваю, Света Кулакова еще не все сказала, — заявила спортсменка. — IBO, конечно, говорит, что нужно проводить бой. Но все не от меня зависит, тут решение команды. Может ли измениться мое решение о продолжении карьеры, например, через месяц? Может. Женский бокс, к сожалению, такой».