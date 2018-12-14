«С другим промоутером Головкин мог достичь большего». Журналист из США назвал главный минус Леффлера

Разговоры о прекращении сотрудничества между Головкиным и Леффлером появились после того, как промоутер GGG отсутствовал на важных переговорах казахстанца c представителями стримингового сервиса DAZN. Боксер и промоутер начали работать вместе в 2011 году.

«Я не считаю Леффлера топовым промоутером. У него есть хороший боксер в лице Головкина и он неплохо исполняет роль его представителя. Однако активных действий и интересных ходов в его исполнении я не видел. Когда многие боксеры избегали встречи с GGG, у Леффлера были инструменты, чтобы продавать Головкина еще выгоднее, но он этим не воспользовался. Я думаю, что с другим промоутером GGG мог достичь большего», — отметил МакКаферри.

Сейчас Головкин является свободным агентом. С 2012 года он выступал на телеканале HBO, который со следующего года решил уйти из бокса. Последним поединком по контракту с HBO для GGG стал матч-реванш с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (50−1−2, 34 КО), в котором казахстанец уступил решением большинства судей, потерпев первое поражение в карьере и потеряв титулы WBC, WBA (Super) и IBO.