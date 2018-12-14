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15:03 (мск), источник: Vesti.kz

«С другим промоутером Головкин мог достичь большего». Журналист из США назвал главный минус Леффлера

Редактор популярного американского сайта Delcotimes.com Джек МакКаферри в беседе с корреспондентом Vesti.kz оценил значимость промоутера Тома Леффлера для экс-чемпиона мира в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (38−1−1, 34 КО).

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Разговоры о прекращении сотрудничества между Головкиным и Леффлером появились после того, как промоутер GGG отсутствовал на важных переговорах казахстанца c представителями стримингового сервиса DAZN. Боксер и промоутер начали работать вместе в 2011 году.

«Я не считаю Леффлера топовым промоутером. У него есть хороший боксер в лице Головкина и он неплохо исполняет роль его представителя. Однако активных действий и интересных ходов в его исполнении я не видел. Когда многие боксеры избегали встречи с GGG, у Леффлера были инструменты, чтобы продавать Головкина еще выгоднее, но он этим не воспользовался. Я думаю, что с другим промоутером GGG мог достичь большего», — отметил МакКаферри.

Сейчас Головкин является свободным агентом. С 2012 года он выступал на телеканале HBO, который со следующего года решил уйти из бокса. Последним поединком по контракту с HBO для GGG стал матч-реванш с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (50−1−2, 34 КО), в котором казахстанец уступил решением большинства судей, потерпев первое поражение в карьере и потеряв титулы WBC, WBA (Super) и IBO.

После этого боя Альварес подписал соглашение со стриминговым сервисом DAZN на рекордные 365 миллионов долларов. Сейчас Головкин рассматривает предложения от DAZN, телеканала ESPN и проекта Premier Boxing Champions (Fox/Showtime) от именитого промоутера Эла Хэймона.

"С другим промоутером Головкин мог достичь большего". Журналист из США назвал главный минус Леффлера
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