Бывший тренер Головкина стал новым главным тренером сборной Казахстана по боксу
Главным тренером сборной Казахстана назначен Галымбек Кенжебаев. Об этом объявила Казахстанская федерация бокса (КФБ).
Главным тренером сборной Казахстана назначен Галымбек Кенжебаев. Об этом объявила Казахстанская федерация бокса (КФБ).
На посту тренера сборной Кенжебаев сменил Мырзагали Айтжанова, который работал с 2009 года. Под его руководством в команде за это время появилось два олимпийских чемпиона и было завоевано пять золотых медалей на чемпионатах мира.
«КФБ поблагодарила Мырзагали Айтжанова за его многолетний труд, за все усилия, которые он приложил к развитию спорта и воспитанию боксеров. Вместе с тем руководство федерации считает, что возникла необходимость в смене главного наставника и особенно — в поиске новых методов, нового подхода к подготовке боксеров», — говорится в заявлении КФБ.
Тренерский стаж Кенжебаева составляет 35 лет. С 2006 по 2009 год и с 2013 года он возглавлял молодежную сборную Казахстана, в которой за это время было выиграно два «золота» юношеской Олимпиады. С Кенжебаевым команда завоевала 30 золотых медалей и пять первых общекомандных мест чемпионатов Азии, а также первое командное место на чемпионате мира-2014.
С 1998 по 2005 год Кенжебаев был личным тренером Геннадия Головкина. Под его руководством будущий профи становился чемпионом Азии и мира, а также завоевал «серебро» Олимпиады-2004.