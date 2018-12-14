Бывший тренер Головкина стал новым главным тренером сборной Казахстана по боксу

На посту тренера сборной Кенжебаев сменил Мырзагали Айтжанова, который работал с 2009 года. Под его руководством в команде за это время появилось два олимпийских чемпиона и было завоевано пять золотых медалей на чемпионатах мира.

«КФБ поблагодарила Мырзагали Айтжанова за его многолетний труд, за все усилия, которые он приложил к развитию спорта и воспитанию боксеров. Вместе с тем руководство федерации считает, что возникла необходимость в смене главного наставника и особенно — в поиске новых методов, нового подхода к подготовке боксеров», — говорится в заявлении КФБ.

Тренерский стаж Кенжебаева составляет 35 лет. С 2006 по 2009 год и с 2013 года он возглавлял молодежную сборную Казахстана, в которой за это время было выиграно два «золота» юношеской Олимпиады. С Кенжебаевым команда завоевала 30 золотых медалей и пять первых общекомандных мест чемпионатов Азии, а также первое командное место на чемпионате мира-2014.