Владимир Кличко захотел вернуться на ринг

Источник: AP 2018

По словам Хирна, Кличко рассчитывает провести бой-реванш с его клиентом, британским боксером Энтони Джошуа.

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Промоутер также назвал имена других потенциальных соперников британца. В их числе Деонтей Уайлдер, Тайсон Фьюри, победитель поединка между Диллианом Уайтом и Дереком Чисорой, Александр Усик и Джарелл Миллер.

Джошуа является чемпионом мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) в супертяжелом весе. В сентябре 2018-го боксер победил россиянина Александра Поветкина техническим нокаутом в седьмом раунде. В активе британца 22 победы (21 нокаутом) и ни одного поражения.