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18:23 (мск), источник: Lenta.Ru

Владимир Кличко захотел вернуться на ринг

Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко захотел возобновить профессиональную карьеру. Об этом в интервью радиостанции Talksport рассказал промоутер Эдди Хирн.

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Источник: AP 2018

По словам Хирна, Кличко рассчитывает провести бой-реванш с его клиентом, британским боксером Энтони Джошуа.

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Промоутер также назвал имена других потенциальных соперников британца. В их числе Деонтей Уайлдер, Тайсон Фьюри, победитель поединка между Диллианом Уайтом и Дереком Чисорой, Александр Усик и Джарелл Миллер.

Джошуа является чемпионом мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) в супертяжелом весе. В сентябре 2018-го боксер победил россиянина Александра Поветкина техническим нокаутом в седьмом раунде. В активе британца 22 победы (21 нокаутом) и ни одного поражения.

Кличко завершил карьеру в профессиональном боксе в августе 2017-го после поражения техническим нокаутом от Джошуа. На счету спортсмена 64 победы (53 нокаутом) и пять поражений.

Владимир Кличко сообщил, что завершает боксерскую карьеру
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