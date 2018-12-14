Казахстанец из компании Сондерса и Фьюри победил нокаутом в первом раунде

Его соперником по вечеру бокса на арене York Hall в Лондоне стал 35-летний хорват Анто Накич (1−18, КО). Поединок первого полусреднего веса завершился победой Ажбенова нокаутом в первом раунде, а его соперник потерпел 18-е поражение в карьере.

В профи 24-летний Ажбенов дебютировал 26 октября, когда в York Hall по очкам победил Элиджио Паласиоса (7−36−5, 0 КО) из Никарагуа. Оба поединка казахстанца проходили по правилам четырех раундов.