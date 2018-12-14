Казахстанец из компании Сондерса и Фьюри победил нокаутом в первом раунде
Казахстанский боксер Нуртас Ажбенов выиграл второй бой в профи, передает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский боксер Нуртас Ажбенов выиграл второй бой в профи, передает корреспондент Vesti.kz.
Его соперником по вечеру бокса на арене York Hall в Лондоне стал 35-летний хорват Анто Накич (1−18, КО). Поединок первого полусреднего веса завершился победой Ажбенова нокаутом в первом раунде, а его соперник потерпел 18-е поражение в карьере.
В профи 24-летний Ажбенов дебютировал 26 октября, когда в York Hall по очкам победил Элиджио Паласиоса (7−36−5, 0 КО) из Никарагуа. Оба поединка казахстанца проходили по правилам четырех раундов.
Напомним, что Ажбенов вместе с серебряным призером молодежного чемпионата мира-2014 Султаном Заурбеком подписали контракты с британской менеджерской компанией MTK Global в июне текущего года. Главными звездами организации являются средневес Билли Джо Сондерс (26−0, 12 КО) и супертяжеловес Тайсон Фьюри (27−0−1, 19 КО).