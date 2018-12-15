Де Ла Хойя предостерег «Канело» от недооценки Филдинга
Промоутер мексиканского боксера Сауля «Канело» Альвареса Оскар Де Ла Хойя предостерегает своего подопечного от недооценки британца Рокки Филдинга.
Промоутер мексиканского боксера Сауля «Канело» Альвареса Оскар Де Ла Хойя предостерегает своего подопечного от недооценки британца Рокки Филдинга.
«Этот бой опасен для “Канело”. Нельзя самоуспокаиваться, тем более Филдинг выглядит большим на фоне Альвареса. Если боец чувствует себя спокойно и думает, что легко победит неизвестного парня, это может быть очень опасно», — приводит слова Де Ла Хойи BoxingScene.com.
Тем временем Филдинг доволен тем, что на него никто не ставит в этом бою.
«Никто не дает мне шанс на победу. Но я бы не ввязывался в этот поединок, если бы не верил в себя. Я упорно тренировался 10 недель. Я знаю, что “Канело” — элитный боец, но он теперь в моем весе. И я постараюсь его удивить», — сказал Филдинг.
Напомним, что их поединок станет главным событием вечера бокса на арене Madison Square Garden в