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11:08 (мск), источник: Vesti.kz

Де Ла Хойя предостерег «Канело» от недооценки Филдинга

Промоутер мексиканского боксера Сауля «Канело» Альвареса Оскар Де Ла Хойя предостерегает своего подопечного от недооценки британца Рокки Филдинга.

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«Этот бой опасен для “Канело”. Нельзя самоуспокаиваться, тем более Филдинг выглядит большим на фоне Альвареса. Если боец чувствует себя спокойно и думает, что легко победит неизвестного парня, это может быть очень опасно», — приводит слова Де Ла Хойи BoxingScene.com.

Тем временем Филдинг доволен тем, что на него никто не ставит в этом бою.

«Никто не дает мне шанс на победу. Но я бы не ввязывался в этот поединок, если бы не верил в себя. Я упорно тренировался 10 недель. Я знаю, что “Канело” — элитный боец, но он теперь в моем весе. И я постараюсь его удивить», — сказал Филдинг.

Напомним, что их поединок станет главным событием вечера бокса на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке, а на его кону будет стоять только титул Филдинга. По времени Астаны шоу пройдет уже утром 16 декабря.

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