Де Ла Хойя предостерег «Канело» от недооценки Филдинга

«Этот бой опасен для “Канело”. Нельзя самоуспокаиваться, тем более Филдинг выглядит большим на фоне Альвареса. Если боец чувствует себя спокойно и думает, что легко победит неизвестного парня, это может быть очень опасно», — приводит слова Де Ла Хойи BoxingScene.com.

Тем временем Филдинг доволен тем, что на него никто не ставит в этом бою.

«Никто не дает мне шанс на победу. Но я бы не ввязывался в этот поединок, если бы не верил в себя. Я упорно тренировался 10 недель. Я знаю, что “Канело” — элитный боец, но он теперь в моем весе. И я постараюсь его удивить», — сказал Филдинг.