Чемпион мира среди молодежи из Казахстана выиграл шестой бой подряд досрочно на профи-ринге

На этот раз в канадском Эдмонтоне он в первом раунде нокаутировал 29-летнего мексиканца Элиуда Мелендеза Роча. До этого на счету мексиканца было 14 побед (из них семь нокаутом), десять поражений (из них пять нокаутом) и две ничьи.

Этот поединок стал для Ахмедова вторым за 20 дней и шестым в 2018 году. Последний свой бой казахстанец провел 25 ноября. В нем он нокаутировал представителя Мексики Хосе Франсиско Зунига.