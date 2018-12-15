Чемпион мира среди молодежи из Казахстана выиграл шестой бой подряд досрочно на профи-ринге
Победитель молодежного чемпионата мира из Казахстана Садриддин Ахмедов, выступающий в среднем весе, провел очередной бой на
Победитель молодежного чемпионата мира из Казахстана Садриддин Ахмедов, выступающий в среднем весе, провел очередной бой на
На этот раз в канадском Эдмонтоне он в первом раунде нокаутировал 29-летнего мексиканца Элиуда Мелендеза Роча. До этого на счету мексиканца было 14 побед (из них семь нокаутом), десять поражений (из них пять нокаутом) и две ничьи.
Этот поединок стал для Ахмедова вторым за 20 дней и шестым в 2018 году. Последний свой бой казахстанец провел 25 ноября. В нем он нокаутировал представителя Мексики Хосе Франсиско Зунига.
20-летний Ахмедов все свои пять предыдущих поединков в Канаде также завершил досрочно. На