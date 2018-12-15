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11:13 (мск), источник: Vesti.kz

Чемпион мира среди молодежи из Казахстана выиграл шестой бой подряд досрочно на профи-ринге

Победитель молодежного чемпионата мира из Казахстана Садриддин Ахмедов, выступающий в среднем весе, провел очередной бой на профи-ринге, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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На этот раз в канадском Эдмонтоне он в первом раунде нокаутировал 29-летнего мексиканца Элиуда Мелендеза Роча. До этого на счету мексиканца было 14 побед (из них семь нокаутом), десять поражений (из них пять нокаутом) и две ничьи.

Этот поединок стал для Ахмедова вторым за 20 дней и шестым в 2018 году. Последний свой бой казахстанец провел 25 ноября. В нем он нокаутировал представителя Мексики Хосе Франсиско Зунига.

20-летний Ахмедов все свои пять предыдущих поединков в Канаде также завершил досрочно. На профи-ринге он дебютировал в этом году. В любительском боксе становился победителем молодежного чемпионата мира-2016. Его интересы представляет канадская промоутерская компания Eye of the Tiger Management, с которой сотрудничают еще три казахстанца: Батыр Джукембаев, Нурзат Сабиров и Абылайхан Хусаинов.

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