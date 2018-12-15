Бросавший вызов Головкину чемпион мира из Мексики защитил титул в рематче с американским претендентом

Противостояние началось с дальней дистанции традиционной битвой джебов. Харт пробивал больше, но удары Рамиреса были точнее. Мексиканец-чемпион занял центр ринга, вынудил американца-претендента тереться спиной о канаты ринга и быстро завладел инициативой — перевел ход боя на ближнюю и среднюю дистанции, здорово окучивая Харта по корпусу.

Претендент работал от оппонента, пытался встретить апперкотом, много двигался, но почему-то заходил аккурат под левую руку чемпиона, часто клинчевал. Понимая, что так бой не выиграть, американец принялся действовать немного агрессивнее после экватора. Помогло Харту и то, что Рамирес травмировал правую руку.

Все самое интересное произошло в 12-м раунде. Однорукий чемпион потряс претендента и попытался забить до отмашки рефери, но зевнул апперкот и вынужденно перешел в режим выживания.

Бой ожидаемо прошел все 12 раундов. Вердикт судей: 114:114, 115:113 и 115:113 в пользу Рамиреса.