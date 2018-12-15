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12:58 (мск), источник: Vesti.kz

Бросавший вызов Головкину чемпион мира из Мексики защитил титул в рематче с американским претендентом

Чемпион WBO во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканец Хильберто Рамирес (39−0, 25 КО) встретился в реванше с американцем Джесси Хартом (25−2, 21 КО). Их первая очная схватка состоялась в сентябре 2017 года и завершилась победой Рамиреса «на тоненького». В рематче в Корпус-Кристи (штат Техас, США) все повторилось — чемпион победил решением большинства судей, сообщает vRINGe.com.

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Противостояние началось с дальней дистанции традиционной битвой джебов. Харт пробивал больше, но удары Рамиреса были точнее. Мексиканец-чемпион занял центр ринга, вынудил американца-претендента тереться спиной о канаты ринга и быстро завладел инициативой — перевел ход боя на ближнюю и среднюю дистанции, здорово окучивая Харта по корпусу.

Претендент работал от оппонента, пытался встретить апперкотом, много двигался, но почему-то заходил аккурат под левую руку чемпиона, часто клинчевал. Понимая, что так бой не выиграть, американец принялся действовать немного агрессивнее после экватора. Помогло Харту и то, что Рамирес травмировал правую руку.

Все самое интересное произошло в 12-м раунде. Однорукий чемпион потряс претендента и попытался забить до отмашки рефери, но зевнул апперкот и вынужденно перешел в режим выживания.

Бой ожидаемо прошел все 12 раундов. Вердикт судей: 114:114, 115:113 и 115:113 в пользу Рамиреса.

Отметим, что Рамирес неоднократно заявлял о готовности провести бой с Геннадием Головкиным, а в апреле 2017 года мексиканец прямо на ринге бросил вызов казахстанцу. Кроме того, Рамирес критиковал мексиканский стиль GGG.

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