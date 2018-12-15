Оскар Де Ла Хойя выдвинул условие Головкину для третьего боя с «Канело»
В сентябре GGG впервые проиграл мексиканцу и остался без титулов.
В сентябре GGG впервые проиграл мексиканцу и остался без титулов.
Промоутер нового чемпиона мира по версиям WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (50−1−2, 34 КО) Оскар Де Ла Хойя из Golden Boy Promotions в интервью Fight Hub TV высказался по поводу организации третьего боя между его подопечным и казахстацнем Геннадием Головкиным (38−1−1, 34 КО).
Боксеры встречались дважды: в сентябре 2017 года их первый бой на
В ночь с 15 на 16 декабря на арене Madison Square Garden в
Между тем, Golden Boy уже резервировала 4 мая на
«Ну, если Головкин хочет встретиться с Канело в третий раз, он должен подписать контракт с DAZN, — сказал Де Ла Хойя. — Я еще не думаю, о его следующем сопернике. Посмотрим, как сложится субботний бой, и тогда уже будем планировать».
Альварес подписал соглашение с DAZN на рекордные 365 миллионов после реванша с Головкиным, который стал последним для обоих по контракту с телеканалом HBO. Недавно стриминговый сервис сделал предложение о сотрудничестве и казахстанцу, на которого претендуют еще две платформы.