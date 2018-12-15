Оскар Де Ла Хойя выдвинул условие Головкину для третьего боя с «Канело»

Источник: AP 2018

Промоутер нового чемпиона мира по версиям WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (50−1−2, 34 КО) Оскар Де Ла Хойя из Golden Boy Promotions в интервью Fight Hub TV высказался по поводу организации третьего боя между его подопечным и казахстацнем Геннадием Головкиным (38−1−1, 34 КО).

Боксеры встречались дважды: в сентябре 2017 года их первый бой на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США) завершился ничьей, а спустя год на той же арене решением большинства судей выиграл Альварес. Тем самым Головкин потерпел первое поражение в карьере и лишился титулов WBC, WBA (Super) и IBO. Позднее оба боксера заявили о готовности провести третий поединок.

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В ночь с 15 на 16 декабря на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке (США) «Канело» предстоит провести бой против «обычного» чемпиона WBA во втором среднем весе британца Рокки Филдинга (27−1, 15 КО).

Между тем, Golden Boy уже резервировала 4 мая на T-Mobile Arena для следующего боя Альвареса, но никаких обсуждений будущего соперника не велось. По словам Де Ла Хойи, его подопечный в будущем обязательно встретиться со всеми топами среднего веса.

«Ну, если Головкин хочет встретиться с Канело в третий раз, он должен подписать контракт с DAZN, — сказал Де Ла Хойя. — Я еще не думаю, о его следующем сопернике. Посмотрим, как сложится субботний бой, и тогда уже будем планировать».