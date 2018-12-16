Еще один бывший соперник Головкина попался на допинге
Это уже четвертый
Это уже четвертый
Бывший претендент на титулы чемпиона мира в среднем весе американец Вилли
Одна из проб Монро для VADA (Ассоциация по добровольному тестированию на допинг) по программе «Чистый бокс» оказалась положительной. Какое именно вещество и его количество в тесте, пока не уточняется. Решение о наказании WBC вынесет завтра, 17 декабря.
Следующий бой Монро должен провести 22 декабря на арене Barclays Center в
При этом сам Чарло в ходе подготовки к бою с Монро пропустил один из тестов. Боксер заявил, что отсутствовал в городе
Отметим, что Монро в апреле 2015 года встречался с казахстанцем Геннадием Головкиным (38−1−1, 34 КО), который тогда владел титулами WBA (Super), WBC (Interim) и IBO. Поединок завершился победой GGG техническим нокаутом в шестом раунде.
Ранее в 2018 году случились еще два допинговых скандала. В феврале Сауль «Канело» Альварес (50−1−2, 34 КО) сдал положительный тест на кленбутерол и был дисквалифицирован на шесть месяцев. В итоге его второй бой против Головкина вместо мая прошел в сентябре и завершился победой мексиканца решением большинства судей, который отобрал у соперника титулы WBC и WBA (Super).
В конце сентября положительный
Кроме того, американец Ванес Мартиросян (36−4−1, 21 КО) заявил, что употреблял марихуану за неделю до поединка с Головкиным, но его проба оказалась чистой. В бою на 5 мая Мартиросян выступал как экстренная замена Альваресу и был нокаутирован уже во втором раунде.