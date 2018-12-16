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01:58 (мск), источник: Vesti.kz

Еще один бывший соперник Головкина попался на допинге

Это уже четвертый допинг-скандал в среднем весе в 2018 году.

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Источник: AP 2018

Бывший претендент на титулы чемпиона мира в среднем весе американец Вилли Монро-младший (23−3, 6 КО) провалил допинг-тест. Об этом официально объявил президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман.

Одна из проб Монро для VADA (Ассоциация по добровольному тестированию на допинг) по программе «Чистый бокс» оказалась положительной. Какое именно вещество и его количество в тесте, пока не уточняется. Решение о наказании WBC вынесет завтра, 17 декабря.

Следующий бой Монро должен провести 22 декабря на арене Barclays Center в Нью-Йорке против «временного» чемпиона WBC американца Джермалла Чарло (27−0, 21 КО). Поединок пока не отменен.

При этом сам Чарло в ходе подготовки к бою с Монро пропустил один из тестов. Боксер заявил, что отсутствовал в городе из-за рекламной кампании для поединка. В итоге WBC оштрафовал Чарло.

Отметим, что Монро в апреле 2015 года встречался с казахстанцем Геннадием Головкиным (38−1−1, 34 КО), который тогда владел титулами WBA (Super), WBC (Interim) и IBO. Поединок завершился победой GGG техническим нокаутом в шестом раунде.

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Ранее в 2018 году случились еще два допинговых скандала. В феврале Сауль «Канело» Альварес (50−1−2, 34 КО) сдал положительный тест на кленбутерол и был дисквалифицирован на шесть месяцев. В итоге его второй бой против Головкина вместо мая прошел в сентябре и завершился победой мексиканца решением большинства судей, который отобрал у соперника титулы WBC и WBA (Super).

В конце сентября положительный допинг-тест на оксоксилофрин сдал Билли Джо Сондерс (26−0, 12 КО), который лишился титула чемпиона WBO, исключен из рейтинга организации и отстранен на шесть месяцев. Пояс стал вакантным и достался американцу Деметриусу Андраде (26−0, 16 КО), который решением победил намибийца Уолтера Каутондокву (17−1, 16 КО). Сам Сондерс вернется на ринг 22 декабря, потому что в Великобритании употребление оксоксилофрина во вне соревновательный период не считается нарушением антидопинговых правил.

Кроме того, американец Ванес Мартиросян (36−4−1, 21 КО) заявил, что употреблял марихуану за неделю до поединка с Головкиным, но его проба оказалась чистой. В бою на 5 мая Мартиросян выступал как экстренная замена Альваресу и был нокаутирован уже во втором раунде.

Еще один бывший соперник Геннадия Головкина попался на допинге
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