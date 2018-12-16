Несостоявшаяся соперница Шариповой потерпела первое поражение в карьере в андеркарте у «Канело»

Их бой состоялся в рамках вечера бокса на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке (США), главным событием которого станет бой мексиканца Сауля «Канело» Альвареса против «обычного» чемпиона WBA во втором среднем весе британца Рокки Филдинга.

Поединок был рассчитан на десять раундов и продлился всю дистанцию. По его итогам судьи вынесли единогласное решение в пользу ирландки. Таким образом, Тэйлор защитила свои пояса. В свою очередь Вальстрем потерпела первое поражение в своей карьере.