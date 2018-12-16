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08:48 (мск), источник: Vesti.kz

Несостоявшаяся соперница Шариповой потерпела первое поражение в карьере в андеркарте у «Канело»

Чемпионка мира по версиям IBF и WBA в легком весе ирландка Кэти Тейлор защитила свои титулы в поединке против финской спортсменки Евы Вальстрем, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Их бой состоялся в рамках вечера бокса на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке (США), главным событием которого станет бой мексиканца Сауля «Канело» Альвареса против «обычного» чемпиона WBA во втором среднем весе британца Рокки Филдинга.

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Поединок был рассчитан на десять раундов и продлился всю дистанцию. По его итогам судьи вынесли единогласное решение в пользу ирландки. Таким образом, Тэйлор защитила свои пояса. В свою очередь Вальстрем потерпела первое поражение в своей карьере.

Ранее Ева значилась в качестве следующей соперницы казахстанки Фирузы Шариповой (9−1, 4 КО), владеющей поясом IBO во втором полулегком весе.

Поединок был намечен на 22 декабря в Санкт-Петербурге, но Шарипова получила травму и бой пришлось перенести.

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