Несостоявшаяся соперница Шариповой потерпела первое поражение в карьере в андеркарте у «Канело»

Их бой состоялся в рамках вечера бокса на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке (США), главным событием которого станет бой мексиканца Сауля «Канело» Альвареса против «обычного» чемпиона WBA во втором среднем весе британца Рокки Филдинга.
Поединок был рассчитан на десять раундов и продлился всю дистанцию. По его итогам судьи вынесли единогласное решение в пользу ирландки. Таким образом, Тэйлор защитила свои пояса. В свою очередь Вальстрем потерпела первое поражение в своей карьере.
Ранее Ева значилась в качестве следующей соперницы казахстанки Фирузы Шариповой (9−1, 4 КО), владеющей поясом IBO во втором полулегком весе.
Поединок был намечен на 22 декабря в Санкт-Петербурге, но Шарипова получила травму и бой пришлось перенести.