Альварес заявил о желании нокаутировать Мейвезера
Совсем скоро состоится главное событие вечера бокса на арене Madison Square Garden в
Совсем скоро состоится главное событие вечера бокса на арене Madison Square Garden в
В преддверии встречи мексиканец дал небольшое интервью, в котором сообщил о желании нокаутировать непобежденного американца Флойда
В сентябре 2013 года Мейвезер победил Альвареса раздельным решением судей. То поражение остается единственным в карьере мексиканца, который неоднократно затрагивал тему реванша.
— Флойд будет драться с японским парнем. Что вы думаете об этом?
— Я не знаю, что происходит. Я даже не имею малейшего представления, что он намеревается этим показать.
— Если Флойд ищет большой денежный бой, есть и другой денежный поединок. Открыт ли Альварес к реваншу с Флойдом Мейвезером?
— Да, без сомнений. Это будет хорошо для бокса и это будет то, что ему нужно. Это большой бой для фанов бокса, и он поможет боксу. Потому
— Если вы выйдете в ринг против Флойда, как пройдет этот бой?
— Я вижу его работающим на контратаках или пытающимся это делать, но я сейчас другой. У меня больше опыта, больше уверенности в ринге, и результат поединка будет другим. Я покажу другой бой, и публика останется счастливой, независимо от того, из какой части мира она посмотрит этот бой.
— Вы сможете его нокаутировать?
— В боксе тяжело делать прогнозы. Мы должны помнить, что он отличный боец, но могу вас заверить, я хочу с первого раунда искать возможность нокаутировать его. Это будет отличный бой.
Напомним, последним соперником Альвареса был казахстанец Геннадий Головкин (38−1−1, 34 КО). В сентябре 2017 года их поединок завершился ничьей, а спустя 12 месяцев мексиканец победил решением большинства судей и отобрал у GGG все титулы, нанеся ему первое поражение в карьере.