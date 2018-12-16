Альварес заявил о желании нокаутировать Мейвезера

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В преддверии встречи мексиканец дал небольшое интервью, в котором сообщил о желании нокаутировать непобежденного американца Флойда Мейвезера-младшего, пишет vRINGe.com.

В сентябре 2013 года Мейвезер победил Альвареса раздельным решением судей. То поражение остается единственным в карьере мексиканца, который неоднократно затрагивал тему реванша.

— Флойд будет драться с японским парнем. Что вы думаете об этом?

— Я не знаю, что происходит. Я даже не имею малейшего представления, что он намеревается этим показать.

— Если Флойд ищет большой денежный бой, есть и другой денежный поединок. Открыт ли Альварес к реваншу с Флойдом Мейвезером?

— Да, без сомнений. Это будет хорошо для бокса и это будет то, что ему нужно. Это большой бой для фанов бокса, и он поможет боксу. Потому что-то, что делает Флойд — вредит боксу.

— Если вы выйдете в ринг против Флойда, как пройдет этот бой?

— Я вижу его работающим на контратаках или пытающимся это делать, но я сейчас другой. У меня больше опыта, больше уверенности в ринге, и результат поединка будет другим. Я покажу другой бой, и публика останется счастливой, независимо от того, из какой части мира она посмотрит этот бой.

— Вы сможете его нокаутировать?

— В боксе тяжело делать прогнозы. Мы должны помнить, что он отличный боец, но могу вас заверить, я хочу с первого раунда искать возможность нокаутировать его. Это будет отличный бой.