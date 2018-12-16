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08:52 (мск), источник: Vesti.kz

«Канело» вновь был уличен в неправильном тейпировании рук. Повторный процесс прошел под вниманием комиссара NYSAC

Команда мексиканца Сауля Альвареса была вынуждена провести повторное тейпирование рук перед поединком с «обычным» чемпионом мира по версии WBA британцем Рокки Филдингом, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: AP 2018

Об этом рассказал в своем Твиттере журналист стримингового сервиса DAZN Крис Мэнникс.

По его словам, команда Филдинга настаивала на том, что мексиканец совершает неправильное тейпирование рук. Были поданы жалоба и протест в Спортивную комиссию штата Нью-Йорк (NYSAC). Далее в раздевалку был направлен комиссар NYSAC, под пристальным вниманием которого было совершено повторное тейпирование.

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Напомним, тренер казахстанца Геннадия Головкина Абель Санчес в марте заявил о том, что «застукал» Альвареса за запрещенной техникой тейпирования рук перед боем, когда они поочередно накладывали слои марли и ленты. Санчес заявил об этом инспектору, но тот не усмотрел нарушения со стороны мексиканца, а, наоборот, сделал замечание тренеру.

Позже в сети появилось видео тейпирования рук «Канело» Альвареса перед боем с Головкиным. А после Спортивная комиссия штата Невада (NSAC) озвучила свою позицию на заявление тренера казахстанца.

Перед второй встречей GGG с Альваресом Санчес подал протест в Атлетическую комиссия штата Невада. Решением стало соглашение о том, сколько тейпа (лента для тейпирования) «Канело» сможет использовать для обертывания рук во время боя.

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