Казахстанский певец-боксер отправил соперника в нокаут и завоевал титул
Казахстанский певец Ибрагим Ескендир провел победный титульный поединок рамках вечера бокса в Москве, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский певец Ибрагим Ескендир провел победный титульный поединок рамках вечера бокса в Москве, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Его соперником выступил Анар Абдуллаев. На кону встречи стоял титул чемпиона СНГ по версии Pro Box в первом тяжелом весе. По регламенту, бой должен был пройти восемь раундов. Однако Ескендир смог нокаутировать соперника в первом раунде.
Таким образом, казахстанец одержал на