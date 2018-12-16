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08:56 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский певец-боксер отправил соперника в нокаут и завоевал титул

Казахстанский певец Ибрагим Ескендир провел победный титульный поединок рамках вечера бокса в Москве, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Его соперником выступил Анар Абдуллаев. На кону встречи стоял титул чемпиона СНГ по версии Pro Box в первом тяжелом весе. По регламенту, бой должен был пройти восемь раундов. Однако Ескендир смог нокаутировать соперника в первом раунде.

Таким образом, казахстанец одержал на профи-ринге уже шесть побед. Дебютировал же Ибрагим в декабре 2017 года.

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