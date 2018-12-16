Казахстанский певец-боксер отправил соперника в нокаут и завоевал титул

Его соперником выступил Анар Абдуллаев. На кону встречи стоял титул чемпиона СНГ по версии Pro Box в первом тяжелом весе. По регламенту, бой должен был пройти восемь раундов. Однако Ескендир смог нокаутировать соперника в первом раунде.