Мексиканский боксер Альварес стал чемпионом мира в третьей весовой категории

Источник: AFP 2018

28-летний Альварес стал чемпионом мира в третьей весовой категории. До этого он становился чемпионом мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), WBA и Всемирной боксерской организации (WBO) в весе до 69,9 кг, а также по версиям WBC и WBA в категории до 72,6 кг. В прошлом бою в сентябре мексиканец победил казахстанца Геннадия Головкина по очкам и завоевал пояса чемпиона мира по версиям WBA и Всемирного боксерского совета (WBC) в весе до 72,6 кг. Первый поединок с Головкиным, прошедший в сентябре прошлого года, завершился вничью.

Читайте также Сауль Альварес: Головкину нужно быть мужчиной и принять поражение

В послужном списке Альвареса теперь 51 победа (35 нокаутом), одно поражение и две ничьи. Этот поединок стал первым для мексиканского боксера по контракту со стриминговым сервисом DAZN на рекордную для мирового спорта сумму в $365 млн, который он подписал в октябре. Соглашение рассчитано на 11 поединков до 2023 года.