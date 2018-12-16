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08:16 (мск), источник: ТАСС

Мексиканский боксер Альварес стал чемпионом мира в третьей весовой категории

ТАСС, 16 декабря. Мексиканец Сауль Альварес завоевал титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 76,2 кг. В 12-раундовом поединке в Нью-Йорке он выиграл у британца Рокки Филдинга техническим нокаутом в третьем раунде.

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Источник: AFP 2018

28-летний Альварес стал чемпионом мира в третьей весовой категории. До этого он становился чемпионом мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), WBA и Всемирной боксерской организации (WBO) в весе до 69,9 кг, а также по версиям WBC и WBA в категории до 72,6 кг. В прошлом бою в сентябре мексиканец победил казахстанца Геннадия Головкина по очкам и завоевал пояса чемпиона мира по версиям WBA и Всемирного боксерского совета (WBC) в весе до 72,6 кг. Первый поединок с Головкиным, прошедший в сентябре прошлого года, завершился вничью.

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В послужном списке Альвареса теперь 51 победа (35 нокаутом), одно поражение и две ничьи. Этот поединок стал первым для мексиканского боксера по контракту со стриминговым сервисом DAZN на рекордную для мирового спорта сумму в $365 млн, который он подписал в октябре. Соглашение рассчитано на 11 поединков до 2023 года.

31-летний Филдинг не сумел впервые защитить пояс WBA, который он завоевал в прошлом бою в июне этого года, победив немца Тайрона Цойге нокаутом в пятом раунде. Британец впервые выступил в США и во второй раз в карьере — за рубежом. В его послужном списке теперь 27 побед (15 нокаутом), 2 поражения.

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