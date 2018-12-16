«Мы готовы». Альварес после завоевания титула в третьем весе ответил на вопрос о третьем бое с Головкиным

Титульный поединок состоялся в на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Пояс «Канело» отобрал у британца Рокки Филдинга.

Читайте также Мексиканский боксер Альварес стал чемпионом мира в третьей весовой категории

На этому ему потребовалось всего три раунда, в течение которых Филдинг четырежды побывал в нокдауне. Сама встреча была остановлена рефери. Альварес отобрал звание и стал чемпионом мира уже в третьей весовой категории.

После боя мексиканцу вновь пришлось ответить на вопрос о третьем поединке с казахстанцем Геннадием Головкиным. Сауль, словно мантру, в очередно раз повторил, что лично для себя все решил во второй очной встрече, показал, кто лучший в паре. Однако добавил, что если любители бокса хотят этого, то он готов вновь выйти на ринг против GGG.

«Я ощутил, что все закончилось 15 сентября. Я показал, кто является лучшим из нас двоих. Тем не менее, это были два больших поединка. Если люди хотят третьего боя, то мы готовы сделать его», — заявил в ринге Альварес.