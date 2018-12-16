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09:20 (мск), источник: Vesti.kz

«Мы готовы». Альварес после завоевания титула в третьем весе ответил на вопрос о третьем бое с Головкиным

Сегодня, 16 декабря, мексиканец Сауль Альварес завоевал титул «обычного» чемпиона мира по версии WBA во втором среднем весе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Титульный поединок состоялся в на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Пояс «Канело» отобрал у британца Рокки Филдинга.

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На этому ему потребовалось всего три раунда, в течение которых Филдинг четырежды побывал в нокдауне. Сама встреча была остановлена рефери. Альварес отобрал звание и стал чемпионом мира уже в третьей весовой категории.

После боя мексиканцу вновь пришлось ответить на вопрос о третьем поединке с казахстанцем Геннадием Головкиным. Сауль, словно мантру, в очередно раз повторил, что лично для себя все решил во второй очной встрече, показал, кто лучший в паре. Однако добавил, что если любители бокса хотят этого, то он готов вновь выйти на ринг против GGG.

«Я ощутил, что все закончилось 15 сентября. Я показал, кто является лучшим из нас двоих. Тем не менее, это были два больших поединка. Если люди хотят третьего боя, то мы готовы сделать его», — заявил в ринге Альварес.

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Напомним, их первый бой завершился ничьей, а спустя год решением большинства судей выиграл Альварес. Головкин потерпел первое поражение в карьере и лишился титулов WBC, WBA (Super) и IBO.

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