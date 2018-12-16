Определился новый оппонент обязательного соперника Головкина на декабрьский бой
Россиянин Матвей Коробов заменит провалившего
Россиянин Матвей Коробов заменит провалившего
Ранее предполагалось, что Коробов выступит в андеркарде против джорнимена из Колумбии Хуана Де Анхеля. По информации источника, россиянин уже дал согласие на бой с Чарло. Теперь Коробову предстоит за шесть дней справиться с лимитом веса — он готовился выступить в рамках второго среднего дивизиона.
Россиянин —
Официально о замене Монро на Коробова, скорее всего, сообщат в понедельник после того, как президент WBC Маурисио Сулейман объявит решение по допинговому делу американца. При этом Чарло уже дал согласие.
Напомним, одна из проб Монро для VADA (Ассоциация по добровольному тестированию на допинг) по программе «Чистый бокс» оказалась положительной. Тип вещества и его количество в тесте пока не уточняются. Решение о наказании WBC вынесет завтра, 17 декабря.
При этом сам Чарло в ходе подготовки к бою с Монро пропустил один из тестов. Боксер заявил, что отсутствовал в городе
Ранее WBC обязал