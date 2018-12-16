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11:48 (мск), источник: Vesti.kz

Определился новый оппонент обязательного соперника Головкина на декабрьский бой

Россиянин Матвей Коробов заменит провалившего допинг-пробу американца Вилли Монро-младшего и сразится 22 декабря в Barclays Center за звание «временного» чемпиона WBC в среднем весе Джермаллом Чарло из США, сообщает vRINGe.com.

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Ранее предполагалось, что Коробов выступит в андеркарде против джорнимена из Колумбии Хуана Де Анхеля. По информации источника, россиянин уже дал согласие на бой с Чарло. Теперь Коробову предстоит за шесть дней справиться с лимитом веса — он готовился выступить в рамках второго среднего дивизиона.

Россиянин — экс-чемпион мира в любителях, претендент на титул в профессионалах (проиграл нокаутом в шестом раунде ирландцу Энди Ли в декабре 2014 года). В послужном списке Коробова есть победа над действующим чемпионом IBF во втором среднем весе венесуэльцем Хосе Ускатеги.

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Официально о замене Монро на Коробова, скорее всего, сообщат в понедельник после того, как президент WBC Маурисио Сулейман объявит решение по допинговому делу американца. При этом Чарло уже дал согласие.

Напомним, одна из проб Монро для VADA (Ассоциация по добровольному тестированию на допинг) по программе «Чистый бокс» оказалась положительной. Тип вещества и его количество в тесте пока не уточняются. Решение о наказании WBC вынесет завтра, 17 декабря.

При этом сам Чарло в ходе подготовки к бою с Монро пропустил один из тестов. Боксер заявил, что отсутствовал в городе из-за рекламной кампании для поединка. В итоге WBC оштрафовал Чарло.

Ранее WBC обязал а-Чарло встретиться с казахстанцем Геннадием Головкиным (38−1−1, 34 КО). Однако команда GGG дала понять, что не заинтересована в этом поединке, запросив прямой реванш с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом. Сам же американец согласился отступить и подождать, если GGG захочет провести третий бой с Альваресом.

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