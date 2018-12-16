Определился новый оппонент обязательного соперника Головкина на декабрьский бой

Ранее предполагалось, что Коробов выступит в андеркарде против джорнимена из Колумбии Хуана Де Анхеля. По информации источника, россиянин уже дал согласие на бой с Чарло. Теперь Коробову предстоит за шесть дней справиться с лимитом веса — он готовился выступить в рамках второго среднего дивизиона.

Россиянин — экс-чемпион мира в любителях, претендент на титул в профессионалах (проиграл нокаутом в шестом раунде ирландцу Энди Ли в декабре 2014 года). В послужном списке Коробова есть победа над действующим чемпионом IBF во втором среднем весе венесуэльцем Хосе Ускатеги.

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Официально о замене Монро на Коробова, скорее всего, сообщат в понедельник после того, как президент WBC Маурисио Сулейман объявит решение по допинговому делу американца. При этом Чарло уже дал согласие.

Напомним, одна из проб Монро для VADA (Ассоциация по добровольному тестированию на допинг) по программе «Чистый бокс» оказалась положительной. Тип вещества и его количество в тесте пока не уточняются. Решение о наказании WBC вынесет завтра, 17 декабря.

При этом сам Чарло в ходе подготовки к бою с Монро пропустил один из тестов. Боксер заявил, что отсутствовал в городе из-за рекламной кампании для поединка. В итоге WBC оштрафовал Чарло.