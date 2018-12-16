СМИ: Боксер Коробов может заменить Монро в бою за звание чемпиона мира

Источник: AP 2018

22 декабря в Нью-Йорке Монро должен был провести бой против временного чемпиона мира американца Джермалла Чарло. 3 ноября у обоих спортсменов были взяты допинг-пробы. Ассоциация добровольного допинг-тестирования (VADA) проинформировала руководство WBC о подозрительном результате допинг-пробы Монро. В понедельник WBC примет решение о возможной отмене поединка.

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По сведениям портала, если Монро отстранят, соперником Чарло может стать россиянин Матвей Коробов. Он должен был провести в рамках того же турнира 8-раундовый бой против колумбийца Хуана де Анхеля во втором среднем весе (до 76,2 кг). Чтобы выйти на ринг против Чарло, Коробову нужно будет уложиться в лимит среднего веса (до 72,6 кг).

Чарло стал временным чемпионом мира WBC, победив 21 апреля этого года американца Уго Сентено — младшего. Предстоящий бой должен был стать первой защитой титула. За время профессиональной карьеры Чарло провел 27 боев и ни разу не проиграл, 21 победа была одержана нокаутом. На счету Монро 23 победы (6 нокаутом), три поражения.