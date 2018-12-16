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12:12 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Боксер Коробов может заменить Монро в бою за звание чемпиона мира

ТАСС, 16 декабря. Россиянин Матвей Коробов может заменить американца Вилли Монро в бою за звание временного чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в среднем весе. Об этом сообщает портал Boxingscene.

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Источник: AP 2018

22 декабря в Нью-Йорке Монро должен был провести бой против временного чемпиона мира американца Джермалла Чарло. 3 ноября у обоих спортсменов были взяты допинг-пробы. Ассоциация добровольного допинг-тестирования (VADA) проинформировала руководство WBC о подозрительном результате допинг-пробы Монро. В понедельник WBC примет решение о возможной отмене поединка.

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По сведениям портала, если Монро отстранят, соперником Чарло может стать россиянин Матвей Коробов. Он должен был провести в рамках того же турнира 8-раундовый бой против колумбийца Хуана де Анхеля во втором среднем весе (до 76,2 кг). Чтобы выйти на ринг против Чарло, Коробову нужно будет уложиться в лимит среднего веса (до 72,6 кг).

Чарло стал временным чемпионом мира WBC, победив 21 апреля этого года американца Уго Сентено — младшего. Предстоящий бой должен был стать первой защитой титула. За время профессиональной карьеры Чарло провел 27 боев и ни разу не проиграл, 21 победа была одержана нокаутом. На счету Монро 23 победы (6 нокаутом), три поражения.

Коробов имеет в послужном списке 28 побед (14 нокаутом) и одно поражение. Россиянин в 2014 году боксировал за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весе до 72,6 кг, проиграв ирландцу Энди Ли техническим нокаутом в 6-м раунде.

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