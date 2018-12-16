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12:16 (мск), источник: Vesti.kz

Де Ла Хойя озвучил позицию команды относительно проведения боя Головкин — Альварес в мае 2019 года

Оскар Де Ла Хойя, промоутер чемпиона мира по версиям WBA, WBC в среднем весе мексиканца Сауля Альвареса, расплывчато озвучил дальнейшее развитие карьеры своего клиента.

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ОДЛХ затронул эту тему после поединка между «Канело» и британцем Рокки Филдингом. На итоговой пресс-конференции Де Ла Хойе был задан вопрос относительно третьей встречи с казахстанцем Геннадием Головкиным в мае 2019 года. Именитый в прошлом боксер ответил, что впереди ждут бои с топовыми боксерами.

«Мы собираемся решить это коллективно, вместе с командой Альвареса и DAZN. И дальнейшее развитие его карьеры мы озвучим после праздников. Не стоит волноваться, мы будем биться только с топовыми боксерами. «Канело» всегда это делает, дерется с большими именами. Имею ввиду, кто провел два близких боя с Головкиным?

Выступление во втором среднем весе открыло нам многие двери, варианты увеличились. Сауль может сражаться в любом дивизионе, — приводит слова ОДЛХ ringtv.com.

Напомним, Альварес одержал досрочную победу над Филдингом и отобрал у него титул «обычного» чемпиона мира по версии WBA во втором среднем весе. Таким образом, он стал чемпионом мира в третьей весовой категории.

Их бой продлился всего три раунда, за время которых мексиканец успел четырежды отправить Рокки в нокдаун.

После поединка Альварес ответил на вопрос о третьей встрече с GGG, озвучив, что готов для этого.

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