Казахстанец из Top Rank впервые в карьере провел бой на родине и победил

Поединок первого полусреднего веса прошел в Астане и продлился все шесть раундов, по итогам которых Уалиханов выиграл единогласным решением.

Теперь на счету 28-летнего Уалиханова — пять побед (два нокаутом) при одном поражении, а 25-летний Юров, выигравший два предыдущих боя в карьере, впервые проиграл.