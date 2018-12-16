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15:04 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанец из Top Rank впервые в карьере провел бой на родине и победил

Казахстанский боксер Асхат Уалиханов победил украинца Ярослава Юрова, передает корреспондент Vesti.kz.

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Поединок первого полусреднего веса прошел в Астане и продлился все шесть раундов, по итогам которых Уалиханов выиграл единогласным решением.

Теперь на счету 28-летнего Уалиханова — пять побед (два нокаутом) при одном поражении, а 25-летний Юров, выигравший два предыдущих боя в карьере, впервые проиграл.

Для Уалиханова прошедший бой стал первым на родине. Казахстанец, который связан контрактом с американской компанией Top Rank, предыдущие пять боев провел в США, где дебютировал в августе 2017 года.

Казахстанец из Top Rank впервые в карьере провел бой на родине и победил
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