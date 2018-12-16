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15:51 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский боксер выиграл нокаутом первый бой после ухода от промоутеров из Канады

Казахстанский легковес Абылайхан Хусаинов победил техническим нокаутом дебютанта профи-ринга — украинца Максима Мороза, передает корреспондент Vesti.kz.

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Поединок прошел в Астане по правилам шести раундов. Во второй трехминутке Хусаинов отправил Мороза в нокдаун. В третьем раунде украинец еще дважды побывал на канвасе, после чего рефери остановил бой.

Теперь в активе 27-летнего Хусаинова — десять побед (семь нокаутом) в десяти боях, а Мороз потерпел поражение в дебютном поединке.

Для Хусаинова прошедший бой стал первым в Казахстане. В профи он дебютировал в декабре 2015 года в Китае, после чего провел восемь боев в Канаде, где выступал под эгидой промоутерской компании Eye of the Tiger Management.

Сейчас Хусаинов находится в статусе свободного агента. Несколько недель назад он по обоюдному согласию расторг контракт с Eye of the Tiger Management.

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