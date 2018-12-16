Казахстанский боксер выиграл нокаутом первый бой после ухода от промоутеров из Канады

Поединок прошел в Астане по правилам шести раундов. Во второй трехминутке Хусаинов отправил Мороза в нокдаун. В третьем раунде украинец еще дважды побывал на канвасе, после чего рефери остановил бой.

Теперь в активе 27-летнего Хусаинова — десять побед (семь нокаутом) в десяти боях, а Мороз потерпел поражение в дебютном поединке.

Для Хусаинова прошедший бой стал первым в Казахстане. В профи он дебютировал в декабре 2015 года в Китае, после чего провел восемь боев в Канаде, где выступал под эгидой промоутерской компании Eye of the Tiger Management.