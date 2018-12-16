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17:54 (мск), источник: Vesti.kz

«Канело» объяснил четыре нокдауна и быстрый нокаут в бою с чемпионом WBA

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBC и WBA (Super) мексиканец Сауль «Канело» Альварес (51−2−1, 35 КО) прокомментировал досрочную победу над британцем Рокки Филдингом (27−2, 15 КО).

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Поединок прошел на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке и завершился в третьем раунде. За неполные девять минут Альварес четырежды отправил Филдинга в нокдаун и выиграл техническим нокаутом.

Победа помогла Альваресу отобрать у Филдинга титул «обычного» чемпиона WBA во втором среднем весе — мексиканец выиграл пояс в третьем подряд дивизионе.

По словам Альвареса, бой получился коротким из-за ошибки Филдинга, который вместо работы на дистанции решил идти в размены.

«Наш план заключался в атаках в корпус. Он совершил ошибку, вступив со мной в размен ударами. Я ожидал, что он будет бить с дистанции. К нашему счастью, он сразу пошел в атаку, так что мне оставалось сделать свою работу. Я обещал вам нокаут — и вот он! В ринге было все то, к чему мы готовились в зале. Самое главное — атаковать в корпус, и это сработало. Мы получили нужный результат», — цитирует Альвареса Marca.

Отметим, что Альварес после победы над Филдингом ответил на вопрос и о возможном третьем бое с казахстанцем Геннадием Головкиным (38−1−1, 34 КО), у которого он в сентябре отобрал титулы WBC и WBA (Super). Позицию мексикнаца также озвучил его промоутер Оскар Де Ла Хойя.

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