«Канело» объяснил четыре нокдауна и быстрый нокаут в бою с чемпионом WBA

Поединок прошел на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке и завершился в третьем раунде. За неполные девять минут Альварес четырежды отправил Филдинга в нокдаун и выиграл техническим нокаутом.
Победа помогла Альваресу отобрать у Филдинга титул «обычного» чемпиона WBA во втором среднем весе — мексиканец выиграл пояс в третьем подряд дивизионе.
По словам Альвареса, бой получился коротким из-за ошибки Филдинга, который вместо работы на дистанции решил идти в размены.
«Наш план заключался в атаках в корпус. Он совершил ошибку, вступив со мной в размен ударами. Я ожидал, что он будет бить с дистанции. К нашему счастью, он сразу пошел в атаку, так что мне оставалось сделать свою работу. Я обещал вам нокаут — и вот он! В ринге было все то, к чему мы готовились в зале. Самое главное — атаковать в корпус, и это сработало. Мы получили нужный результат», — цитирует Альвареса Marca.
Отметим, что Альварес после победы над Филдингом ответил на вопрос и о возможном третьем бое с казахстанцем Геннадием Головкиным (38−1−1, 34 КО), у которого он в сентябре отобрал титулы WBC и WBA (Super). Позицию мексикнаца также озвучил его промоутер Оскар Де Ла Хойя.