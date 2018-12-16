«Канело» объяснил четыре нокдауна и быстрый нокаут в бою с чемпионом WBA

«Наш план заключался в атаках в корпус. Он совершил ошибку, вступив со мной в размен ударами. Я ожидал, что он будет бить с дистанции. К нашему счастью, он сразу пошел в атаку, так что мне оставалось сделать свою работу. Я обещал вам нокаут — и вот он! В ринге было все то, к чему мы готовились в зале. Самое главное — атаковать в корпус, и это сработало. Мы получили нужный результат», — цитирует Альвареса Marca.