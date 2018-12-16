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20:13 (мск), источник: Vesti.kz

Рой Джонс рассказал своим фанатам о турнире в Казахстане

Бывший чемпион мира в четырех весовых категориях американец Рой Джонс через страницу в Instagram рассказал своим фанатам о турнире памяти заслуженного тренера Казахской ССР Галыма Жарылгапова в Караганде.

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Соревнования начнутся завтра, 17 декабря. Турнир пройдет в 35-й раз. Впервые он состоялся в 1984 году.

Пять раз победителем турнира Жарылгапова становились будущие чемпионы мира в профи — олимпийский чемпион-1996 Василий Жиров и серебряный призер ОИ-2004 Геннадий Головкин. Трижды эти соревнования выигрывал еще чемпион ОИ-2012 — Серик Сапиев.

Видеоприглашение на турнир Жарылгапова Джонс записал в футболке карагандинского «Шахтера», которую ему подарили во время визита в Казахстан летом. На Instagram бывшего боксера подписаны свыше 205 тысяч человек.

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