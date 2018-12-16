Рой Джонс рассказал своим фанатам о турнире в Казахстане

Соревнования начнутся завтра, 17 декабря. Турнир пройдет в 35-й раз. Впервые он состоялся в 1984 году.

Пять раз победителем турнира Жарылгапова становились будущие чемпионы мира в профи — олимпийский чемпион-1996 Василий Жиров и серебряный призер ОИ-2004 Геннадий Головкин. Трижды эти соревнования выигрывал еще чемпион ОИ-2012 — Серик Сапиев.

Видеоприглашение на турнир Жарылгапова Джонс записал в футболке карагандинского «Шахтера», которую ему подарили во время визита в Казахстан летом. На Instagram бывшего боксера подписаны свыше 205 тысяч человек.