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22:09 (мск), источник: Vesti.kz

Промоутер Головкина прокомментировал протест чемпиона WBA на тейпирование рук «Канело»

Промоутер казахстанца Геннадия Головкина (38−1−1, 34 КО) Том Леффлер прокомментировал протест команды Рокки Филдинга (27−2, 15 КО) на тейпирование рук чемпиона мира в среднем весе по версиям WBC и WBA (Super) мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (51−2−1, 35 КО).

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Жалобу направили в Атлетическую комиссии Нью-Йорка (NYSAC). В итоге Альвареса повторно тейпировали уже под присмотром комиссара. Сам же бой завершился победой мексиканца в третьем раунде — он четырежды отправил Филдинга в нокдаун и отобрал у него титул «обычного» чемпиона WBA во втором среднем весе.

В 2016 году на необычное тейпирование рук Альвареса обратил внимание британский тренер Джо Гэллахер, чей подопечный Лиам Смит (26−2−1, 14 КО) проиграл мексиканцу нокаутом. В 2017 году на это перед боем указал наставник Головкина Абель Санчес.

«Похоже, что Абель и Джо Гэллахер не единственные, кто жалуются на тейпирование. Лишний слой незаконен в Великобритании, и его не было в Нью-Йорке, когда GGG дрался в Madison Square Garden два года назад», — написал Леффлер в твиттере.

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Напомним, Санчес в марте заявил, что «застукал» Альвареса за запрещенной техникой тейпирования рук перед боем: ему поочередно накладывали слои марли и ленты. Тренер сообщил об этом инспектору, но тот не усмотрел нарушения со стороны мексиканца, а наоборот сделал замечание Санчеса..

Позже в сети появилось видео тейпирования рук Альвареса перед первым боем с Головкиным, а Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) озвучила свою позицию по заявлению тренера казахстанца.

Перед вторым поединком GGG с «Канело» Санчес подал протест в NSAC. Решением стало соглашение о том, сколько тейпа мексиканец сможет использовать для обертывания рук во время боя.

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