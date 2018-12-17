«Просто нет соперников». Де Ла Хойя высоко оценил выступление «Канело» Альвареса во втором среднем весе

«Выступление Сауля Альвареса во втором среднем весе показало, что он способен драться там так же, как и в среднем весе. У Сауля просто нет соперников. Совершенно. Сейчас мы даже не думаем ни о ком. Сейчас мы собираемся насладиться праздниками и провести время со своими семьями. После каникул мы коллективно решим, кто станет следующим соперником для Сауля. Будь то средний вес или второй средний, “Канело” доставит проблем всем», — цитирует Де Ла Хойю boxingscene.com.