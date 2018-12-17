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09:43 (мск), источник: Vesti.kz

«Просто нет соперников». Де Ла Хойя высоко оценил выступление «Канело» Альвареса во втором среднем весе

Глава промоутерской компании Golden Boy, представляющей интересы мексиканца Сауля «Канело» Альвареса, Оскар де ла Хойя выразил уверенность, что его подопечный может доминировать во втором среднем весе, как и в среднем.

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Напомним, Альварес одержал досрочную победу над Филдингом и отобрал у него титул «обычного» чемпиона мира по версии WBA во втором среднем весе.

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Таким образом, он стал чемпионом мира в третьей весовой категории.

«Выступление Сауля Альвареса во втором среднем весе показало, что он способен драться там так же, как и в среднем весе. У Сауля просто нет соперников. Совершенно. Сейчас мы даже не думаем ни о ком. Сейчас мы собираемся насладиться праздниками и провести время со своими семьями. После каникул мы коллективно решим, кто станет следующим соперником для Сауля. Будь то средний вес или второй средний, “Канело” доставит проблем всем», — цитирует Де Ла Хойю boxingscene.com.

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