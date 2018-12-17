Нокаутированный Головкиным Лемье переходит в другой вес после госпитализации перед боем в андеркарте у «Канело»

Напомним, что Лемье готовился выйти на ринг в минувшие выходные в Нью-Йорке в андеркарте у Сауля «Канело» Альвареса, но попал в больницу с сильным обезвоживанием, и бой был отменен.

Сейчас боксер уже вернулся в Канаду, его состояние стабилизировалось.

«Мы планируем выступать во втором среднем весе, и посмотрим, как это будет. Но сначала нам нужно время на регуляцию его метаболизма и определение причин этого происшествия. Мы хотим понимать, почему его организм не всегда реагирует должным образом на сгонку веса», — рассказал промоутер боксера Камиль Эстефан.

Отмечается, что Лемье придерживался плана своего натуропата, который помог ему уложиться в рамки среднего веса перед сентябрьским боем против Гэри О’Салливана. Но в этот раз тот же самый план снижения веса не сработал. Вечером накануне взвешивания вес Лемье был всего на полфунта выше лимита, но он выглядел слабым, поэтому его отправили спать, сказав, что он еще сбросит немного за время сна. Однако утром тренер боксера проверил его состояние и сразу отправил Лемье в больницу.