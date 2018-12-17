WBO учредила новый чемпионский пояс
Всемирная боксерская организация (WBO) учредила новый пояс, передает sports.ru. Он называется WBO Global.
Всемирная боксерская организация (WBO) учредила новый пояс, передает sports.ru. Он называется WBO Global.
Первым чемпионом по этой версии стал немецкий боксер Себастьян Формелла, завоевавший титул WBO Global, победив Бетуэля Ушону из Намибии.
WBO не разъяснила, по какому принципу будет вручаться новый пояс.
Напомним, несколько чемпионских поясов вручается в WBA — WBA Super и WBA Regular.