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11:48 (мск), источник: Vesti.kz

WBO учредила новый чемпионский пояс

Всемирная боксерская организация (WBO) учредила новый пояс, передает sports.ru. Он называется WBO Global.

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Первым чемпионом по этой версии стал немецкий боксер Себастьян Формелла, завоевавший титул WBO Global, победив Бетуэля Ушону из Намибии.

WBO не разъяснила, по какому принципу будет вручаться новый пояс.

Напомним, несколько чемпионских поясов вручается в WBA — WBA Super и WBA Regular.

Во время загрузки произошла ошибка.
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