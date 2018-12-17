«Титулы не имеют значения». Джейкобса призвали не ставить себя выше Головкина

«Конечно же, Джейкобс хочет драться с “Канело”. В среднем весе у Джейкобса нет никого, с кем можно сразиться за хороший пэйдэй, кроме “Канело” и Головкина. Также он частично заинтересован в том, чтобы повторно подраться с GGG. В минувшую субботу Джейкобс сказал, что если он не сможет заполучить бой с Альваресом, он “просочится” к контендерам среднего веса, вроде Головкина. По тому, как Дэниэл это говорит, кажется, что он не считает GGG боксером одного с ним уровня. В боксе по-настоящему не имеет значения, владеют поясами ли такие бойцы как Геннадий Головкин или Флойд Мэйвезер. Фанаты естественным образом считают их чемпионами. Джейкобс может притворяться, что он находится выше Головкина за счет своего чемпионского пояса IBF, но это неважно. Для болельщиков чемпионом является Головкин, который уже побил Джейкобса в прошлом году», — пишется в материале.