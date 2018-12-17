Обидчик казахстанца из GGG Promotions сразится с экс-чемпионом мира

33-летний венесуэлец проведет бой с мексиканцем Пабло Сезаром Кано (31−7−1, 21 КО). Поединок пройдет в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden Theater.

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Свой последний бой Линарес провел в суперлегком весе, нокаутировав Абнера Котто (23−4, 12 КО).

В мае этого года Линарес потерял пояс чемпиона мира по версии WBA в легком весе, проиграв нокаутом украинскому чемпиону Василию Ломаченко (12−1, 9 КО).

Что касается Кано, то он в своем предыдущем поединке нанес первое поражение казахстанцу Руслану Мадиеву (12−1, 5 КО), интересы которого представляет компания Геннадия Головкина GGG Promotions. Тот поединок состоялся в Лас-Вегасе.