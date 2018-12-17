Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
Куньлунь0
Амур0
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
Автомобилист
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Трактор
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо НН
Металлург Мг
Хоккей. КХЛ
19:30
Авангард
Йокерит
Футбол. Зарубежный
22:30
Аталанта
Лацио
Футбол. Зарубежный
23:00
Алавес
Атлетик
Хоккей. НХЛ
03:00
Чикаго Блэкхокс3
Сан-Хосе Шаркс7
Хоккей. НХЛ
03:00
Виннипег ДжетсОТ5
Тампа-Бэй Лайтнинг4
Хоккей. НХЛ
01:00
Бостон Брюинз2
Баффало Сэйбрз4
Все события
Фоторепортажи
830. Алексей Швед
37Performance Сup: с валенком, балалайкой и в футболке «Спартака»
13:23 (мск), источник: Sports.kz

Обидчик казахстанца из GGG Promotions сразится с экс-чемпионом мира

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Хорхе Линарес (45−4, 28 КО) вернется в ринг 18 января 2019 года, сообщает Badlefthook.

Наверх

33-летний венесуэлец проведет бой с мексиканцем Пабло Сезаром Кано (31−7−1, 21 КО). Поединок пройдет в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden Theater.

Читайте также
Линарес после поражения от Ломаченко нокаутировал Котто в дебютном бою в новом весе

Свой последний бой Линарес провел в суперлегком весе, нокаутировав Абнера Котто (23−4, 12 КО).

В мае этого года Линарес потерял пояс чемпиона мира по версии WBA в легком весе, проиграв нокаутом украинскому чемпиону Василию Ломаченко (12−1, 9 КО).

Что касается Кано, то он в своем предыдущем поединке нанес первое поражение казахстанцу Руслану Мадиеву (12−1, 5 КО), интересы которого представляет компания Геннадия Головкина GGG Promotions. Тот поединок состоялся в Лас-Вегасе.

SPORTARENA.COM

 «Незаконно». Промоутер Головкина рассказал о новом скандале «Канело»
Головкину подыскали титулованного соперника на PBC
Помогла травма: Орсер поддержит Медведеву вместо Ханю
«Манчестер Юнайтед» готов продать хавбека Погба
«Этику обсудим позднее»: Бабикова позвали в сборную
Футболист «Аякса» признан лучшим молодым игроком Европы
Шайба Кучерова и 37 сейвов Василевского не спасли «Тампу»: видео
Самуэльссон: Очень люблю русских людей, не занимаюсь пропагандой
«Вы думали, я уже все?» Туктамышевой — 22 (видео)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь