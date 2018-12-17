Эдди Хирн озвучил дату боя «Канело» — Джейкобс в весе Головкина

По словам Эдди, он уверен на 80% в успешности организации данной схватки и её проведения 4-го мая на великий праздник Синко де Майо, но вот такого оптимизма не придерживается промоутер представителя Мексики Оскар Де Ла Хойя.

«Это лучший бой в среднем весе. Прямо сейчас у нас есть Дэниел Джейкобс, который дрался с Геннадием Головкиным и проиграл очень близким решением. Многие даже говорили, что он победил в том поединке. Теперь же он чемпион мира и мы хотим объединить титулы, это будет крутой бой в среднем весе. DAZN настаивает на организации этой схватки на Синко де Майо, так что нам нужно будет начинать переговоры», — сказал Хирн.