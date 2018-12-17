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13:26 (мск), источник: Sports.kz

Эдди Хирн озвучил дату боя «Канело» — Джейкобс в весе Головкина

Глава промоутерской компании «Matchroom Boxing» Эдди Хирн сообщил, что представители телеканала «DAZN» хотят организовать объединительный поединок между владельцем поясов WBC/IBO в среднем весе мексиканцем Саулем Альваресом и американцем Дэниелом Джейкобсом, который на данный момент владеет поясом по версии Международной Боксёрской Федерации (IBF) в этой же весовой категории.

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Источник: Reuters

По словам Эдди, он уверен на 80% в успешности организации данной схватки и её проведения 4-го мая на великий праздник Синко де Майо, но вот такого оптимизма не придерживается промоутер представителя Мексики Оскар Де Ла Хойя.

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Вернее, Де Ла Хойя подтверждает, что «Канело» будет драться в мае следующего года, однако его соперником не станет Джейкобс.

«Это лучший бой в среднем весе. Прямо сейчас у нас есть Дэниел Джейкобс, который дрался с Геннадием Головкиным и проиграл очень близким решением. Многие даже говорили, что он победил в том поединке. Теперь же он чемпион мира и мы хотим объединить титулы, это будет крутой бой в среднем весе. DAZN настаивает на организации этой схватки на Синко де Майо, так что нам нужно будет начинать переговоры», — сказал Хирн.

Напомним, что свой предыдущий бой Альварес провёл 15-го декабря в Нью-Йорке и сумел победить британца Рокки Филдинга, отобрав у него таким образом титул WBA в суперсреднем весе. До этого, 15 сентября, нанес первое в карьере поражение казахстанцу Геннадию Головкину в среднем весе.

FIGHTNEWS.INFO

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