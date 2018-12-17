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13:28 (мск), источник: Sports.kz

«Повторил ошибку Головкина». Почему Филдинг не преуспел в бою с «Канело»

Журналист Boxingnews24.com Джефф Араноу отметил, что британец Рокки Филдинг недостаточно изучил Сауля «Канело» Альвареса по его последним двум боям против Геннадия Головкина, сообщает Sports.kz.

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8
фотографий

Поединок «Канело» и Филдинга прошел на минувших выходных и завершился убедительной победой мексиканского боксера — Альварес четыре раза отправил соперника в нокдаун и одержал победу техническим нокаутом в третьем раунде.

«Логичный вопрос, который задавали болельщики после поединка, — почему Филдинг не адаптировал свой стиль после первого нокдауна от удара в корпус в первом раунде и не отошел в аутсайд, чтобы не позволить “Канело” подобраться ближе? Во время подгтовки у Филдинга было много времени, чтобы изучить два боя Альвареса с Головкиным и взять на заметку, что работает против мексиканца, а что нет. Рокки допустил те же ошибки, что и GGG во втором поединке с “Канело”, позволив Альваресу подходить к нему близко», — считает автор.

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