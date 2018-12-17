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13:56 (мск), источник: Vesti.kz

Экс-чемпион WBA сделал заявление после поражения нокаутом от «Канело» Альвареса

Британский боксер Рокки Филдинг прокомментировал свое поражение мексиканцу Саулю «Канело» Альваресу, дав понять, что доволен прошедшим поединком, передают Vesti.kz.

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Напомним, Альварес одержал досрочную победу и отобрал у Филдинга пояс чемпиона WBA во втором среднем весе.

«Это был не мой день. Мы знали, что столкнулись с лучшим бойцом в мире. Я принял вызов, не уклоняясь. Если ты хочешь быть лучшим, ты должен драться с лучшим, и лучший выиграл. С моего первого боя в спортивном центре без промоутера, без телевидения, просто работая я дошел до того, что 20 тысяч мест в Madison Square Garden распроданы, и оказался среди таких имен, как Мухаммед Али и Шугар Рэй. Если у вас есть мечта, работайте для ее достижения», — написал Филдинг в своем аккаунте в Instagram.

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