Экс-чемпион WBA сделал заявление после поражения нокаутом от «Канело» Альвареса

«Это был не мой день. Мы знали, что столкнулись с лучшим бойцом в мире. Я принял вызов, не уклоняясь. Если ты хочешь быть лучшим, ты должен драться с лучшим, и лучший выиграл. С моего первого боя в спортивном центре без промоутера, без телевидения, просто работая я дошел до того, что 20 тысяч мест в Madison Square Garden распроданы, и оказался среди таких имен, как Мухаммед Али и Шугар Рэй. Если у вас есть мечта, работайте для ее достижения», — написал Филдинг в своем аккаунте в Instagram.