Экс-чемпион WBA сделал заявление после поражения нокаутом от «Канело» Альвареса
Британский боксер Рокки Филдинг прокомментировал свое поражение мексиканцу Саулю «Канело» Альваресу, дав понять, что доволен прошедшим поединком, передают Vesti.kz.
Британский боксер Рокки Филдинг прокомментировал свое поражение мексиканцу Саулю «Канело» Альваресу, дав понять, что доволен прошедшим поединком, передают Vesti.kz.
Напомним, Альварес одержал досрочную победу и отобрал у Филдинга пояс чемпиона WBA во втором среднем весе.
«Это был не мой день. Мы знали, что столкнулись с лучшим бойцом в мире. Я принял вызов, не уклоняясь. Если ты хочешь быть лучшим, ты должен драться с лучшим, и лучший выиграл. С моего первого боя в спортивном центре без промоутера, без телевидения, просто работая я дошел до того, что 20 тысяч мест в Madison Square Garden распроданы, и оказался среди таких имен, как Мухаммед Али и Шугар Рэй. Если у вас есть мечта, работайте для ее достижения», — написал Филдинг в своем аккаунте в Instagram.