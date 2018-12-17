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18:53 (мск), источник: Vesti.kz

Попавшегося на допинге экс-соперника Головкина сняли с боя

Экс-соперник Геннадия Головкина американец Вилли Монро-младший (23−3, 6 КО), проваливший тест на допинг, снят с боя.

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Об этом сообщил журналист talkSPORT.com Майкл Бенсон со ссылкой на президента WBC Маурисио Сулеймана.

Монро должен провести 22 декабря на арене Barclays Center в Нью-Йорке против «временного» чемпиона WBC в среднем весе американца Джермалла Чарло (27−0, 21 КО). Всемирный боксерский совет решил не допускать американца, так как за такой короткий срок не успеет провести расследование.

Напомним, на днях стало известно, что дна из проб Монро для VADA (Ассоциация по добровольному тестированию на допинг) по программе «Чистый бокс» оказалась положительной. Тип вещества и его количество в тесте пока не уточняются.

В апреле 2015 года Монро встречался с казахстанцем Геннадием Головкиным (38−1−1, 34 КО), который тогда владел титулами WBA (Super), WBC (Interim) и IBO. Поединок завершился победой GGG техническим нокаутом в шестом раунде.

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