Попавшегося на допинге экс-соперника Головкина сняли с боя

Об этом сообщил журналист talkSPORT.com Майкл Бенсон со ссылкой на президента WBC Маурисио Сулеймана.
Монро должен провести 22 декабря на арене Barclays Center в
Напомним, на днях стало известно, что дна из проб Монро для VADA (Ассоциация по добровольному тестированию на допинг) по программе «Чистый бокс» оказалась положительной. Тип вещества и его количество в тесте пока не уточняются.
В апреле 2015 года Монро встречался с казахстанцем Геннадием Головкиным (38−1−1, 34 КО), который тогда владел титулами WBA (Super), WBC (Interim) и IBO. Поединок завершился победой GGG техническим нокаутом в шестом раунде.