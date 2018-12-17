Боксер Стивенсон вышел из комы

Источник: Reuters

Бой состоялся в канадском Квебеке в ночь на 2 декабря и завершился победой 31-летнего украинца нокаутом в 11-м раунде. После поединка Стивенсон был госпитализирован и помещен в отделение интенсивной терапии. Позднее он был введен в искусственную кому из-за возможного кровоизлияния в мозг.

По данным источника, Стивенсон открыл глаза и сумел пообщаться со своими родными. Общее состояние спортсмена оценивается как стабильное, есть шансы на восстановление, однако по неподтвержденной информации, у него парализована правая часть тела.

41-летний Стивенсон не сумел в 10-й раз защитить титул чемпиона мира, которым владел с 2013 года. Он потерпел первое поражение за восемь лет. В активе канадца 29 побед (24 — нокаутом), два поражения и одна ничья.