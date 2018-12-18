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08:48 (мск), источник: Vesti.kz

WBC назначил новый бой для обязательного соперника Геннадия Головкина

«Временный» чемпион WBC в среднем весе американец Джермалл Чарло (27−0, 21 КО) в следующем бою встретится с россиянином Матвеем Коробовым (28−1, 14 КО). Об этом объявил официальный сайт Всемирного боксерского совета (WBC).

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Поединок Чарло — Коробов состоится 22 декабря на арене Barclays Center в Нью-Йорке. В США этот вечер в рамках проекта Premier Boxing Champions покажет телеканал FOX.

28-летний Чарло перешел в средний вес в 2017 году, освободив титул IBF в первом среднем дивизионе. Пояс WBC (Interim) он завоевал в марте этого года после победы нокаутом над соотечественником Уго Сентено-младшим (26−2, 14 КО).

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35-летний Коробов во второй раз в карьере поборется за титул чемпиона. Свое единственное поражение россиянин потерпел в декабре 2014 года, когда проиграл нокаутом ирландцу Энди Ли (35−3−1, 24 КО) в бою за вакантный пояс WBO. В любителях Коробов дважды становился чемпионом мира и один раз — чемпионом Европы.

Выбор Коробова в соперники для Чарло обусловлен тем, что он был заявлен для участия в андеркарте вечера на 22 декабря.

Изначально соперником Чарло должен был стать американец Вилли Монро-младший (23−3, 6 КО). На прошлой неделе допинг-тест Монро показал положительный результат, а в начале этой WBC снял его с поединка, так как не сможет завершить расследование в короткий срок.

Сам Чарло в ходе подготовки к бою на 22 декабря пропустил один из допинг-тестов. Боксер заявил, что отсутствовал в городе из-за рекламной кампании для поединка, и отделался штрафом.

Отметим, что Монро в апреле 2015 года встречался с казахстанцем Геннадием Головкиным (38−1−1, 34 КО), который тогда владел титулами WBA (Super), WBC (Interim) и IBO. Поединок завершился победой GGG техническим нокаутом в шестом раунде.

Напомним, что в октябре WBC обязал Чарло встретиться с первым номером рейтинга Головкиным. При этом американец готов отступить и подождать, если казахстанец захочет провести третий бой с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (50−1−2, 34 КО), который 15 сентября отобрал у GGG титулы WBC и WBA (Super) после победы решением большинства судей в повторном поединке.

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