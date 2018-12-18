Текущие события
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
ХК Динамо
Хоккей. КХЛ
14:00
Барыс
Северсталь
Хоккей. КХЛ
14:30
Куньлунь
Амур
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Локомотив
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо Эвеланш1
Нью-Йорк Айлендерс4
Хоккей. НХЛ
03:30
Монреаль Канадиенс0
Бостон Брюинз4
Хоккей. НХЛ
03:30
Оттава СенаторзОТ4
Нэшвилл Предаторз3
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург Пингвинз2
Анахайм Дакс4
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус Блю Джэкетс1
Вегас Голден Найтс0
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Слован
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Йокерит
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Салават Юлаев
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Мн
Динамо Р
Футбол. Зарубежный
20:30
Боруссия М
Нюрнберг
Футбол. Зарубежный
21:30
Кан
Тулуза
Футбол. Зарубежный
22:30
Герта
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
22:30
Вольфсбург
Штутгарт
Футбол. Зарубежный
22:30
Фортуна Д
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
22:30
Болонья
Милан
Футбол. Зарубежный
17.12
Алавес0
Атлетик0
Футбол. Зарубежный
17.12
Аталанта1
Лацио0
Все события
Фоторепортажи
37Performance Сup: с валенком, балалайкой и в футболке «Спартака»
830. Алексей Швед
08:59 (мск), источник: Vesti.kz

Чемпион из Канады отказался от боя с казахстанским нокаутером Джукембаевым

Канадский боксер первого полусреднего веса Матье Жермен (16−0, 8 КО) отказался от боя с казахстанцем Батыром Джукембаевым (14−0, 12 КО). Об этом заявила журналистка TVA Sports Нэнси Аудит.

Наверх

Ранее Vesti.kz сообщали, что бой Джукембаев — Жермен планируется на 26 января в канадском Квебеке. После этого поединка казахстанец мог выйти на соперников из ТОП-15 рейтинга своего дивизиона.

По данным Аудит, Жермен, который владеет поясом чемпиона Северной Америки по версии IBF North America, выбрал другого соперника.

«Фанаты будут разочарованы, но Жермен не встретится с Джукембаевым. Команда Жермена получила более интересное предложение на бой в конце января. Официальный анонс сделают во вторник», — написала Аудит.

Во время загрузки произошла ошибка.

Отметим, что интересы и Джукембаева, и Жермена представляет канадская компания Eye of the Tiger Managament, руководитель которой Камиль Эстефан выступает против поединков между «одноклубниками».

Ранее у Джукембаева возникли разногласия с Эстефаном, но контракт между ними остался в силе. Затем азахстанец выступил с заявлением, в котором рассказал об амбициозных планах на 2019 год.

27-летний Джукембаев выступает в профи с сентября 2015 года и все бои провел в Канаде. В последнем поединке казахстанец 6 октября побывал в нокдауне в первом раунде, но во втором сам отправил мексиканца Патрисио Морено (20−3, 14 КО) на канвас, а в седьмом нокаутировал его.

Лучшие бомбардиры "Барыса" смогут сыграть в матче КХЛ с "Северсталью" после травм
Трудно дышать: Коляда слег с болезнью вслед за Туктамышевой
Бакаев, Гулиев и московский «Спартак»: как это может быть
Шайба Малкина не помогла «Питтсбургу» обыграть «Анахайм» в НХЛ
Опубликовано письмо Павла Мамаева жене из СИЗО
Мирча Луческу поделился мнением о работе Семака в «Зените»
«Коламбус» обыграл «Вегас» в НХЛ, Бобровский отразил 28 бросков
Плющенко считает, что Сотниковой не стоит продолжать карьеру
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь