Чемпион из Канады отказался от боя с казахстанским нокаутером Джукембаевым

Ранее Vesti.kz сообщали, что бой Джукембаев — Жермен планируется на 26 января в канадском Квебеке. После этого поединка казахстанец мог выйти на соперников из ТОП-15 рейтинга своего дивизиона.

По данным Аудит, Жермен, который владеет поясом чемпиона Северной Америки по версии IBF North America, выбрал другого соперника.

«Фанаты будут разочарованы, но Жермен не встретится с Джукембаевым. Команда Жермена получила более интересное предложение на бой в конце января. Официальный анонс сделают во вторник», — написала Аудит.

Отметим, что интересы и Джукембаева, и Жермена представляет канадская компания Eye of the Tiger Managament, руководитель которой Камиль Эстефан выступает против поединков между «одноклубниками».

Ранее у Джукембаева возникли разногласия с Эстефаном, но контракт между ними остался в силе. Затем азахстанец выступил с заявлением, в котором рассказал об амбициозных планах на 2019 год.