Чемпион из Канады отказался от боя с казахстанским нокаутером Джукембаевым

Ранее Vesti.kz сообщали, что бой Джукембаев — Жермен планируется на 26 января в канадском Квебеке. После этого поединка казахстанец мог выйти на соперников из ТОП-15 рейтинга своего дивизиона.
По данным Аудит, Жермен, который владеет поясом чемпиона Северной Америки по версии IBF North America, выбрал другого соперника.
«Фанаты будут разочарованы, но Жермен не встретится с Джукембаевым. Команда Жермена получила более интересное предложение на бой в конце января. Официальный анонс сделают во вторник», — написала Аудит.
Отметим, что интересы и Джукембаева, и Жермена представляет канадская компания Eye of the Tiger Managament, руководитель которой Камиль Эстефан выступает против поединков между «одноклубниками».
Ранее у Джукембаева возникли разногласия с Эстефаном, но контракт между ними остался в силе. Затем азахстанец выступил с заявлением, в котором рассказал об амбициозных планах на 2019 год.
27-летний Джукембаев выступает в профи с сентября 2015 года и все бои провел в Канаде. В последнем поединке казахстанец 6 октября побывал в нокдауне в первом раунде, но во втором сам отправил мексиканца Патрисио Морено (20−3, 14 КО) на канвас, а в седьмом нокаутировал его.