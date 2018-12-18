СМИ: Стивенсон после нокаута от Гвоздика вышел из комы

По сообщениям СМИ, Стивенсон открыл глаза и сумел пообщаться со своими родными.
Общее состояние Адониса стабильное и есть шансы на восстановление, однако по неподтвержденной информации у него парализована правая часть тела.
Напомним, что Стивенсон 1 декабря был нокаутирован украинским боксером Александром Гвоздиком в 11-м раунде чемпионского поединка. Он пришел в себя на ринге, но в раздевалке его состояние ухудшилось и он был отправлен в реанимацию.
После боя Гвоздик записал видеообращение к Стивенсону. Поддержку канадцу оказал и
Для 41-летнего Стивенсона поражение от Гвоздика стало вторым в карьере. Титулом WBC он владел с 2013 года и провел девять успешных защит.