Коробов: Физически и психологически готов к поединку с Чарло в Нью-Йорке

Всемирный боксерский совет (WBC) на официальном сайте сообщил, что Коробов заменил провалившего допинг-тест американца Уилли Монро в качестве соперника Чарло в бою за титул временного чемпиона мира по версии WBC в среднем весе.

«Я собирался выступить в андеркарде главного боя вечера, поэтому готов к поединку психологически и физически, — сказал Коробов. — То, что я узнал имя соперника за неделю до боя, не имеет значения, поскольку я готовился к этому всю жизнь. Я внесу небольшие коррективы в подготовку и постараюсь использовать эту возможность на 100%».