Текущие события
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
ХК Динамо
Хоккей. КХЛ
14:00
Барыс
Северсталь
Хоккей. КХЛ
14:30
Куньлунь
Амур
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Локомотив
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо Эвеланш1
Нью-Йорк Айлендерс4
Хоккей. НХЛ
03:30
Монреаль Канадиенс0
Бостон Брюинз4
Хоккей. НХЛ
03:30
Оттава СенаторзОТ4
Нэшвилл Предаторз3
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург Пингвинз2
Анахайм Дакс4
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус Блю Джэкетс1
Вегас Голден Найтс0
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Слован
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Йокерит
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Салават Юлаев
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Мн
Динамо Р
Футбол. Зарубежный
20:30
Боруссия М
Нюрнберг
Футбол. Зарубежный
21:30
Кан
Тулуза
Футбол. Зарубежный
22:30
Герта
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
22:30
Вольфсбург
Штутгарт
Футбол. Зарубежный
22:30
Фортуна Д
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
22:30
Болонья
Милан
Футбол. Зарубежный
17.12
Алавес0
Атлетик0
Футбол. Зарубежный
17.12
Аталанта1
Лацио0
Все события
Фоторепортажи
37Performance Сup: с валенком, балалайкой и в футболке «Спартака»
830. Алексей Швед
09:53 (мск), источник: Р-Спорт

Коробов: Физически и психологически готов к поединку с Чарло в Нью-Йорке

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Российский боксер Матвей Коробов заявил, что физически и психологически готов к поединку с американцем Джермаллом Чарло, который пройдет в Нью-Йорке 22 декабря.

Наверх
Источник: AP 2018

Всемирный боксерский совет (WBC) на официальном сайте сообщил, что Коробов заменил провалившего допинг-тест американца Уилли Монро в качестве соперника Чарло в бою за титул временного чемпиона мира по версии WBC в среднем весе.

Читайте также
WBC назначил новый бой для обязательного соперника Геннадия Головкина

Первоначально планировалось, что Коробов проведет бой в андеркарде поединка Чарло — Монро.

«Я собирался выступить в андеркарде главного боя вечера, поэтому готов к поединку психологически и физически, — сказал Коробов. — То, что я узнал имя соперника за неделю до боя, не имеет значения, поскольку я готовился к этому всю жизнь. Я внесу небольшие коррективы в подготовку и постараюсь использовать эту возможность на 100%».

На профессиональном ринге 35-летний Коробов одержал 28 побед (14 — нокаутом), один бой проиграл, на счету 28-летнего Чарло 27 побед (21 — нокаутом) в 27 поединках.

 Усик отказал Сильвестру Сталлоне
Лучшая пловчиха России поделилась горячими фото с Бали
Трудно дышать: Коляда слег с болезнью вслед за Туктамышевой
Бакаев, Гулиев и московский «Спартак»: как это может быть
Шайба Малкина не помогла «Питтсбургу» обыграть «Анахайм» в НХЛ
Опубликовано письмо Павла Мамаева жене из СИЗО
Мирча Луческу поделился мнением о работе Семака в «Зените»
«Коламбус» обыграл «Вегас» в НХЛ, Бобровский отразил 28 бросков
Плющенко считает, что Сотниковой не стоит продолжать карьеру
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь