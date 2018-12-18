Коробов: Физически и психологически готов к поединку с Чарло в Нью-Йорке
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Российский боксер Матвей Коробов заявил, что физически и психологически готов к поединку с американцем Джермаллом Чарло, который пройдет в
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Российский боксер Матвей Коробов заявил, что физически и психологически готов к поединку с американцем Джермаллом Чарло, который пройдет в
Всемирный боксерский совет (WBC) на официальном сайте сообщил, что Коробов заменил провалившего
Первоначально планировалось, что Коробов проведет бой в андеркарде поединка Чарло — Монро.
«Я собирался выступить в андеркарде главного боя вечера, поэтому готов к поединку психологически и физически, — сказал Коробов. — То, что я узнал имя соперника за неделю до боя, не имеет значения, поскольку я готовился к этому всю жизнь. Я внесу небольшие коррективы в подготовку и постараюсь использовать эту возможность на 100%».
На профессиональном ринге 35-летний Коробов одержал 28 побед (14 — нокаутом), один бой проиграл, на счету 28-летнего Чарло 27 побед (21 — нокаутом) в 27 поединках.