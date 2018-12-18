«Пришло время новых чемпионов». Джейкобс оценил свои шансы на бой с «Канело» в мае и назвал условие для встречи с Головкиным
Чемпион мира в среднем весе по версии IBF американец Дэниэл Джейкобс (35−2, 29 КО) рассказал, что сейчас его шансы провести поединок с обладателем титулов WBC и WBA (Super) в этом же дивизионе мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (51−1−2, 35 КО) очень реальны, а также назвал при каком условии он готов встретиться с казахстанцем Геннадием Головкиным (38−1−1, 34 КО), сообщает vRINGe.com.