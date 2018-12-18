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830. Алексей Швед
10:23 (мск), источник: Vesti.kz

«Пришло время новых чемпионов». Джейкобс оценил свои шансы на бой с «Канело» в мае и назвал условие для встречи с Головкиным

Чемпион мира в среднем весе по версии IBF американец Дэниэл Джейкобс (35−2, 29 КО) рассказал, что сейчас его шансы провести поединок с обладателем титулов WBC и WBA (Super) в этом же дивизионе мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (51−1−2, 35 КО) очень реальны, а также назвал при каком условии он готов встретиться с казахстанцем Геннадием Головкиным (38−1−1, 34 КО), сообщает vRINGe.com.

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«Мои шансы на бой с “Канело” уже в мае? Очень даже реальны. Особенно после того, что произошло с Лемье. Считаю, что теперь мои шансы стали еще выше», — заявил Джейкобс после того, как стало известно, что канадский боксер сменит весовую категорию из-за госпитализации из-за проблем со сгонкой веса.

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Также Джейкобс прокомментировал возможность третьего боя между Альваресом и Головкиным.

«Хорошо бы понимать, не хотят ли они прежде всего сделать третий бой с Головкиным. Но мне кажется, что болельщикам слегка приелось это противостояние. Думаю, пришло время показать болельщикам новые лица, пришло время новых чемпионов», — поделился американец.

Но сам американец не исключает боя с Головкиным: «Если не Альварес, то соперником мог бы стать Головкин. Все дело в желании выйти на пик карьеры, драться с лучшими из лучших — с теми, с кем хотят увидеть меня в ринге болельщики. У Альвареса есть титулы. Поэтому он — цель № 1. Хочу побить чемпионов, чтобы стать лучшим в дивизионе. Альварес — боец из “паунда”. Для меня честь сразиться с ним в ринге».

Также Джейкобс рассказал о перспективах мексиканца во втором среднем весе.

«Не. Не думаю. Размер имеет значение. Посмотрите, например, на Давида Бенавидеса. Он капец здоровый. Я не вижу, как “Канело” может побить такого здоровяка. Я также мог бы драться с ним в этом весе. Но ему же хуже. У меня будет больше шансов во втором среднем весе. А так у меня вагон и маленькая тележка вариантов: это и Головкин, и Жермалл Чарло, и Роб Брэнт», — заявил подытожил американец.

Напомним, что в выходные Джейкобс посетил бой Альвареса, который нокаутировал британца Рокки Филдинга (27−2, 15 КО). Мексиканец отобрал у соперника пояс «обычного» чемпиона WBA во втором среднем весе, покорив третий дивизион.

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