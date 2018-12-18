Амирханян и Байсангуров показали почти одинаковый вес перед боем в Казани

18 декабря в рамках вечера бокса «Ринг чемпионов — Кубок Казанского Кремля», который состоится в казанском КРК «Пирамида», состоится поединок за четыре титула WBO International, IBF International, WBA Continental и чемпиона EBP во втором полусреднем весе. Российский рефери Юрий Копцев будет обслуживать главный бой вечера. Ему будет помогать бригада нейтральных судей: Павел Кардини (Польша) от IBF, Йорк Милке (Германия) от WBA, Лешек Янковяк (Польша) от WBO.