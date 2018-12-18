Амирханян и Байсангуров показали почти одинаковый вес перед боем в Казани
Арам Амирханян (69,8 кг) опередил на весах Хусейна Байсангурова (69,65 кг) на процедуре взвешивания, завершившейся в Поволжской государственной Академии физкультуры в Казани.
Арам Амирханян (69,8 кг) опередил на весах Хусейна Байсангурова (69,65 кг) на процедуре взвешивания, завершившейся в Поволжской государственной Академии физкультуры в Казани.
18 декабря в рамках вечера бокса «Ринг чемпионов — Кубок Казанского Кремля», который состоится в казанском КРК «Пирамида», состоится поединок за четыре титула WBO International, IBF International, WBA Continental и чемпиона EBP во втором полусреднем весе. Российский рефери Юрий Копцев будет обслуживать главный бой вечера. Ему будет помогать бригада нейтральных судей: Павел Кардини (Польша) от IBF, Йорк Милке (Германия) от WBA, Лешек Янковяк (Польша) от WBO.
Полный файткард турнира «Ринг чемпионов — Кубок Казанского Кремля» выглядит так:
Второй полусредний вес: Арам Амирханян (Россия) — Хусейн Байсангуров (Россия), 12 раундов;
Полусредний вес: Гор Ерицян (Армения) — Алвин Лагумбай (Филиппины), 10 раундов за титул чемпиона мира WBO (молодежь);
Легкий вес: Дмитрий Наумов (Россия) — Арслан Магомедов (Россия), 8 раундов;
Первый полулегкий вес: Нарек Абгарян (Армения) — Шахзодбек Шаробиддинов (Узбекистан), 8 раундов;
Суперсредний вес: Асламбек Идигов (Россия) — Константин Питернов (Россия), 8 раундов;
Первый тяжелый вес: Вахид Акчурин (Россия) — Отабек Ибрагимов, 4 раунда.