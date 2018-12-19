«Ему же хуже будет». Джейкобс готов перейти в другой вес ради боя с «Канело»

15 декабря Альварес дебютировал во втором среднем весе, нокаутировав британца Рокки Филдинга и отобрав у того титул WBA (Regular). Таким образом, мексиканец завоевал чемпионский пояс в третьей весовой категории.
«Весовая категория не имеет для меня значения. Ради этой возможности я готов перейти во второй средний вес. Думаю, что для Альвареса это будет даже хуже. Я уже крупный для среднего веса. И, возможно, я стану самым крупным противником Сауля, с которым он когда-либо боксировал», — цитирует Джейкобса BoxingScene.
По мнению чемпиона IBF, поединок с ним для «Канело» — единственный, который имеет смысл организовать на 4 мая. «После боя с Филдингом промоутер не бросит ему какого-то обычного противника, иначе получат сильнейшую критику», — объяснил Джейкобс свою позицию.
Ранее Джейкобс бросил вызов «Канело» и предложил устроить бой в мае 2019 года, несмотря на разговоры о том, что в этом день мексиканец может в третий встретиться с экс-чемпионом в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (38−1−1, 34 КО).
Альварес и Головкин дважды дрались на арене T-Mobile: в сентябре 2017 года их первый бой завершился ничьей, а спустя год на той же арене решением большинства судей выиграл Альварес. Так Головкин потерпел первое поражение в карьере и лишился титулов WBC, WBA (Super) и IBO. Позднее оба боксера заявили о готовности провести третий поединок.