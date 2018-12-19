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08:22 (мск), источник: Vesti.kz

«Ему же хуже будет». Джейкобс готов перейти в другой вес ради боя с «Канело»

Чемпион мира по версии IBF в среднем весе Дэниел Джейкобс (35−2, 29 КО) заявил о том, что готов сменить весовую категорию ради поединка с обладателем титулов WBC, WBA (Super) в этом же весе мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (51−1−2, 35 КО).

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15 декабря Альварес дебютировал во втором среднем весе, нокаутировав британца Рокки Филдинга и отобрав у того титул WBA (Regular). Таким образом, мексиканец завоевал чемпионский пояс в третьей весовой категории.

«Весовая категория не имеет для меня значения. Ради этой возможности я готов перейти во второй средний вес. Думаю, что для Альвареса это будет даже хуже. Я уже крупный для среднего веса. И, возможно, я стану самым крупным противником Сауля, с которым он когда-либо боксировал», — цитирует Джейкобса BoxingScene.

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По мнению чемпиона IBF, поединок с ним для «Канело» — единственный, который имеет смысл организовать на 4 мая. «После боя с Филдингом промоутер не бросит ему какого-то обычного противника, иначе получат сильнейшую критику», — объяснил Джейкобс свою позицию.

Ранее Джейкобс бросил вызов «Канело» и предложил устроить бой в мае 2019 года, несмотря на разговоры о том, что в этом день мексиканец может в третий встретиться с экс-чемпионом в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (38−1−1, 34 КО).

Альварес и Головкин дважды дрались на арене T-Mobile: в сентябре 2017 года их первый бой завершился ничьей, а спустя год на той же арене решением большинства судей выиграл Альварес. Так Головкин потерпел первое поражение в карьере и лишился титулов WBC, WBA (Super) и IBO. Позднее оба боксера заявили о готовности провести третий поединок.

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