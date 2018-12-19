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08:25 (мск), источник: Vesti.kz

«Канело» подобрали соперника перед третьим боем с Головкиным в 2019 году

Стриминговый сервис DAZN запланировал два больших боя на следующий год для своего нового клиента — чемпиона мира по версиям WBC, WBA (Super) в среднем весе Сауля «Канело» Альвареса (51−1−2, 35 KO). Об этом BoxingScene рассказал промоутер Эдди Хирн из Matchroom Boxing, также сотрудничающий с платформой.

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По его словам, план DAZN заключается в том, чтобы свести «Канело» сначала с чемпионом IBF в среднем весе американцем Дэниэлом Джейкобсом (35−2, 29 КО), который находится на контракте с Хирном, а затем — с казахстанцем Геннадием Головкиным (38−1−1, 34 КО).

«DAZN хочет, чтобы “Канело” в следующем году встретился с Джейкобсом, а затем с Головкиным. Это два самых больших боя для “Канело”, но посмотрим, захочет ли он их. У нас также есть Каллум Смит. Вряд ли “Канело” останется в 168 фунтах, но все возможно», — цитирует Хирна BoxingScene.com.

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Контракт с DAZN на рекордные 365 миллионов долларов Альварес подписал в октябре этого года. Соглашение рассчитано на пять лет и предполагает 11 боев. Первый бой в рамках сотрудничества «Канело» провел 15 декабря в Нью-Йорке, нокаутировав британца Рокки Филдинга и отобрав у того титул WBA (Regular). Таким образом, мексиканец завоевал чемпионский пояс в третьей весовой категории.

Ранее Альварес проводил бои на телеканале HBO, который с 2019 года решил отказаться от бокса. Последним по контракту с HBO для мексиканца стал матч-реванш с Головкиным, прошедший 15 сентября в Лас-Вегасе и завершившийся победой «Канело» решением большинства судей. Для казахстанца это поражение стало первым в карьере, и он лишился титулов WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе.

Возвращение Альвареса намечено на май 2019 года. Хирн надеется, что ему удастся договориться с промоутерами «Канело» относительно боя с Джейкобсом, несмотря на разговоры о том, что в этот месяц мексиканец может в третий раз встретиться с Головкиным.

Что касается GGG, то реванш с «Канело» стал для него последним в этом году. Ожидается, что на ринг Головкин вернется весной следующего года.

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