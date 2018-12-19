WBC дал добро на третий бой Головкин — Альварес в обход обязательного соперника

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Ранее WBC постановил, что Головкин должен провести бой с «временным» чемпионом организации в среднем весе американцем Джермаллом Чарло (27−0, 21 КО), а победитель их противостояния станет обязательным соперником для Альвареса. Однако команда GGG отказалась от боя с Чарло, мотивируя это тем, что они хотят сразу драться с «Канело», так как их два поединка оставили слишком много вопросов.

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Боксеры встречались дважды на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе: в сентябре 2017 года их первый бой завершился ничьей, а спустя год на той же арене решением большинства судей выиграл Альварес. Тем самым Головкин потерпел первое поражение в карьере и лишился титулов WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе.

При этом Головкин запросил прямой реванш, но WBC отказал ему, разрешив мексиканцу провести добровольную защиту. 15 декабря Альварес успешно дебютировал во втором среднем весе, нокаутировав британца Рокки Филдинга и отобрав у того титул WBA (Regular). Таким образом, мексиканец завоевал чемпионский пояс в третьей весовой категории.

По словам Сулеймана, ситуация должна проясниться после боя 22 декабря, в котором а-Чарло встретится с россиянином Матвеем Коробовым (28−1, 14 КО). Хотя изначально соперником американца должен был стать его соотечественник Вилли Монро-младший (23−3, 6 КО), но тот провалил допинг-тест и WBC снял его с поединка.

«Согласно решению, принятому на Конвенции, у “Канело” есть право на добровольную защиту, а победитель боя Чарло — Головкин станет обязательным соперником для Альвареса. В эту субботу Чарло предстоит бой, после которого мы инициируем процесс по его поединку с Головкиным. Посмотрим, что будет в эту субботу, а затем с боем Чарло — Головкин», — сказал Сулейман.

«Если Чарло победит Головкина, то мы назначим бой с “Канело” с датой. Если стороны не договорятся, мы назначим торги. Если боксеры решат не участвовать в процессе, тогда все застопорится и нам придется обратиться к следующему постановлению. Но надеюсь, что Чарло победит в эту субботу, а затем проведет бой с Головкиным, а победитель в 2019 году встретится с “Канело”», — добавил президент WBC.

При этом Сулейман отметил, что организация готова инициировать третий бой «Канело» и Головкина без необходимости проведения поединка между казахстанцем и Чарло.