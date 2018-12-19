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09:39 (мск), источник: Vesti.kz

Озвучен заработок «Канело» за первый бой после победы над Головкиным

Стало известно, сколько заработал чемпион мира по версиям WBC, WBA (Super) в среднем весе мексиканец Сауль «Канело» Альварес (51−1−2, 35 КО) за бой против британца Рокки Филдинга (27−2, 15 КО).

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Их поединок стал главным событием вечера бокса, который прошел 15 декабря на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Альварес нокаутировал Филдинга, отобрав у того титул «обычного» чемпиона мира по версии WBA во втором среднем весе.

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По информации Daily Mail, за этот бой Альварес получил 15 миллионов долларов по сделке со стриминговым сервисом DAZN на рекордные 365 миллионов долларов. Соглашение рассчитано на пять лет и предполагает еще десять поединков.

Для «Канело» бой с Филдингом стал первым в новой весовой категории, первым по контракту с DAZN и первым после победы над казахстанцем Геннадием Головкиным (38−1−1, 34 КО). В сентябре этого года боксеры вернулись на на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, где годом ранее их первый бой завершился ничьей. В матче-реванше Альварес победил решением большинства судей. Тем самым Головкин потерпел первое поражение в карьере и лишился титулов WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе.

После победы над Филдингом «Канело» заявил о готовности провести третий бой с Головкиным. Возвращение мексиканца намечено на 4 мая — его промоутеры уже зарезервировали арену T-Mobile, но соперник пока неизвестен.

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