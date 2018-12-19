Озвучен заработок «Канело» за первый бой после победы над Головкиным

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Их поединок стал главным событием вечера бокса, который прошел 15 декабря на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Альварес нокаутировал Филдинга, отобрав у того титул «обычного» чемпиона мира по версии WBA во втором среднем весе.

По информации Daily Mail, за этот бой Альварес получил 15 миллионов долларов по сделке со стриминговым сервисом DAZN на рекордные 365 миллионов долларов. Соглашение рассчитано на пять лет и предполагает еще десять поединков.

Для «Канело» бой с Филдингом стал первым в новой весовой категории, первым по контракту с DAZN и первым после победы над казахстанцем Геннадием Головкиным (38−1−1, 34 КО). В сентябре этого года боксеры вернулись на на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, где годом ранее их первый бой завершился ничьей. В матче-реванше Альварес победил решением большинства судей. Тем самым Головкин потерпел первое поражение в карьере и лишился титулов WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе.