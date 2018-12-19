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10:05 (мск), источник: Vesti.kz

«Канело» задумал подрезать Головкина и отобрать бой с первым победителем WBSS

Президент промоутерской компании Golden Boy Promotions Эрик Гомес рассказал о ближайших планах своего подопечного — чемпиона мира по версиям WBC, WBA (Super) в среднем весе мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (51−1−2, 35 КО).

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Источник: AFP 2018

15 декабря в Нью-Йорке Альварес успешно дебютировал во втором среднем весе, нокаутировав британца Рокки Филдинга и отобрав у того титул WBA (Regular). Таким образом, мексиканец завоевал чемпионский пояс в третьей весовой категории.

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По словам Гомеса, они открыты к идее выступить на крупнейшей британской арене — Wembley Stadium в Лондоне. Это может случиться, если команда «Канело» договорится c чемпионом во второй средней категории по версии WBA (Super) и победителем первого сезона Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) британцем Каллумом Смитом (25−0, 18 КО).

«Мы совершенно не против отправиться в Англию; вероятно, ради боя с Каллумом. “Уэмбли”? Было бы очень круто», — заявил Гомес в беседе с Daily Mail.

Возвращение Альвареса намечено на 4 мая — его промоутеры уже зарезервировали T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Последние два боя на этой арене мексиканец провел против казахстанца Геннадия Головкина (38−1−1, 34 КО): в сентябре 2017 года их первый бой завершился ничьей, а спустя год на той же арене решением большинства судей выиграл Альварес. Тем самым Головкин потерпел первое поражение в карьере и лишился титулов WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе. Позднее оба боксера заявили о готовности провести третий бой.

При этом ранее Смит упоминался в качестве возможного соперника Головкина. По словам промоутера британского боксера Эдди Хирна, такое противостояние можно запланировать на май 2019 года, а сам поединок провести на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Хирн уже обсудил эту возможность со своим коллегой Томом Леффлером, представляющим интересы Головкина.

Что касается GGG, то бой с «Канело» стал для него последним в этом году. Возвращение Головкина ожидается весной следующего года.

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