Озвучены дата и место третьего боя между Головкиным и Альваресом

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Как уже сообщалось, возвращение «Канело» на ринг намечено на 4 мая — его промоутеры уже зарезервировали для этого T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.

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По информации ESPN, следующий бой в новом году Альварес может провести 14 сентября на стадионе «Ацтека» в Мехико. При этом существует вероятность, что в этот день состоится третий бой между «Канело» и казахстанцем Геннадием Головкиным (38−1−1, 34 КО), на что ранее намекал сам мексиканец.

«Президент Golden Boy Эрик Гомес сказал ESPN.com, что стадион “Ацтека” — где Хулио Сезар Чавес дрался с Грегом Хаугеном перед более чем 130 000 фанатами в 1993 году — связался с ними по поводу такой возможности. “Мы полетим туда, проведем несколько встреч и посмотрим, насколько это реально”, сказал Гомес», — написал журналист Стив Ким.

15 декабря на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке «Канело» успешно дебютировал во втором среднем весе, нокаутировал британца Рокки Филдинга и отобрав у того титул «обычного» чемпиона WBA.