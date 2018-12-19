Озвучены дата и место третьего боя между Головкиным и Альваресом

Как уже сообщалось, возвращение «Канело» на ринг намечено на 4 мая — его промоутеры уже зарезервировали для этого T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.
По информации ESPN, следующий бой в новом году Альварес может провести 14 сентября на стадионе «Ацтека» в Мехико. При этом существует вероятность, что в этот день состоится третий бой между «Канело» и казахстанцем Геннадием Головкиным (38−1−1, 34 КО), на что ранее намекал сам мексиканец.
«Президент Golden Boy Эрик Гомес сказал ESPN.com, что стадион “Ацтека” — где Хулио Сезар Чавес дрался с Грегом Хаугеном перед более чем 130 000 фанатами в 1993 году — связался с ними по поводу такой возможности. “Мы полетим туда, проведем несколько встреч и посмотрим, насколько это реально”, сказал Гомес», — написал журналист Стив Ким.
15 декабря на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке «Канело» успешно дебютировал во втором среднем весе, нокаутировал британца Рокки Филдинга и отобрав у того титул «обычного» чемпиона WBA.
Для «Канело» этот бой стал первым после победы над Головкиным, с которым он дважды боксировал в рамках среднего веса. В сентябре этого года боксеры вернулись на T-Mobile Arena, где годом ранее их первый бой завершился ничьей. В матче-реванше Альварес победил решением большинства судей. Тем самым Головкин потерпел первое поражение в карьере и лишился титулов WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе. После победы над Филдингом «Канело» заявил о готовности провести третий бой с Головкиным.