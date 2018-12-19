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10:16 (мск), источник: Vesti.kz

Американские журналисты номинировали реванш Головкин — Альварес на звание «Бой года»

Ассоциация американских журналистов, пишущих о боксе (BWAA), опубликовала шорт-листы кандидатов на почетные звания по итогам 2018 года.

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В их число вошел матч-реванш между казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом, который претендует на звание «Бой года». В сентябре этого года боксеры вернулись на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, где годом ранее их первый бой завершился ничьей. В матче-реванше Альварес победил решением большинства судей. Тем самым Головкин потерпел первое поражение в карьере и лишился титулов WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе.

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Конкуренцию реваншу Головкин — Альварес составляют следующие поединки:
— 03.03.2018, Нью-Йорк, США: Деонтей Уайлдер — Луис Ортис (бой за звание чемпиона WBC в хэвивейте),
— 07.04.2018, Лас-Вегас, США: Эрисланди Лара — Джарретт Херд (объединительный бой за звание чемпиона по версиям IBF, IBO, WBA Super в первом среднем весе),
— 12.05.2018, Нью-Йорк, США: Хорхе Линарес — Василий Ломаченко (бой за звание чемпиона WBA в легком весе),
— 30.06.2018, Оклахома, США: Алекс Сауседо — Ленни Запавинья.

На звание «Боец года» претендуют пять боксеров:
— Украинский боксер первого тяжелого веса, абсолютный чемпион дивизиона Александр Усик (16−0, 12 КО), который победил двух ранее небитых чемпионов мира (Майрис Бриедис и Мурат Гассиев), стал первым победителем престижного турнира Всемирная боксерская суперсерия (WBSS),
— Его соотечественник, лидер «паунда» чемпион WBC, WBA Super в легком весе Василий Ломаченко (12−1, 9 КО), который дебютировал в дивизионе двумя кряду победами над действующими чемпионами мира (Хорхе Линарес и Хосе Педраса),
— Чемпион WBO в первом полусреднем весе американец Морис Хукер (25−0−3, 17 КО), который дважды победил в чемпионских поединках на территории соперника (Терри Флэнеган и Алекс Сауседо),
— Чемпион WBC в легком весе американец Майки Гарсия (39−0, 30 КО), который одержал победы над чемпионами в разных весовых категориях — до 63,5 и до 61,2 килограмма (Сергей Липинец и Роберт Истер),
— Чемпион WBO в полусреднем весе, один из лидеров «паунда» американец Теренс Кроуфорд (34−0, 25 КО), который отказался от звания абсолютного чемпиона мира в первом полусреднем весе, дебютировал в полусреднем, победив действующего чемпиона (Джефф Хорн) и защитил титул в бою с ранее небитым проспектом (Хосе Бенавидес).

На звание тренера года претендуют Анатолий Ломаченко («Тренер года — 2017»), Джей Диз, Роберт Гарсия и Деррик Джеймс.

В число номинантов на звание «Менеджер года» вошли обладатель этого звания в 2016 и 2017 годах Эгис Климас, Кит Коннолли, «Чепо» Рейносо и Сэм Катковски.

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