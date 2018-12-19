Американские журналисты номинировали реванш Головкин — Альварес на звание «Бой года»

В их число вошел матч-реванш между казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом, который претендует на звание «Бой года». В сентябре этого года боксеры вернулись на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, где годом ранее их первый бой завершился ничьей. В матче-реванше Альварес победил решением большинства судей. Тем самым Головкин потерпел первое поражение в карьере и лишился титулов WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе.

На звание «Боец года» претендуют пять боксеров:

— Украинский боксер первого тяжелого веса, абсолютный чемпион дивизиона Александр Усик (16−0, 12 КО), который победил двух ранее небитых чемпионов мира (Майрис Бриедис и Мурат Гассиев), стал первым победителем престижного турнира Всемирная боксерская суперсерия (WBSS),

— Его соотечественник, лидер «паунда» чемпион WBC, WBA Super в легком весе Василий Ломаченко (12−1, 9 КО), который дебютировал в дивизионе двумя кряду победами над действующими чемпионами мира (Хорхе Линарес и Хосе Педраса),

— Чемпион WBO в первом полусреднем весе американец Морис Хукер (25−0−3, 17 КО), который дважды победил в чемпионских поединках на территории соперника (Терри Флэнеган и Алекс Сауседо),

— Чемпион WBC в легком весе американец Майки Гарсия (39−0, 30 КО), который одержал победы над чемпионами в разных весовых категориях — до 63,5 и до 61,2 килограмма (Сергей Липинец и Роберт Истер),

— Чемпион WBO в полусреднем весе, один из лидеров «паунда» американец Теренс Кроуфорд (34−0, 25 КО), который отказался от звания абсолютного чемпиона мира в первом полусреднем весе, дебютировал в полусреднем, победив действующего чемпиона (Джефф Хорн) и защитил титул в бою с ранее небитым проспектом (Хосе Бенавидес).