Американские журналисты номинировали реванш Головкин — Альварес на звание «Бой года»
Ассоциация американских журналистов, пишущих о боксе (BWAA), опубликовала
Ассоциация американских журналистов, пишущих о боксе (BWAA), опубликовала
В их число вошел
Конкуренцию реваншу Головкин — Альварес составляют следующие поединки:
— 03.03.2018,
— 07.04.2018,
— 12.05.2018,
— 30.06.2018, Оклахома, США: Алекс Сауседо — Ленни Запавинья.
На звание «Боец года» претендуют пять боксеров:
— Украинский боксер первого тяжелого веса, абсолютный чемпион дивизиона Александр Усик (16−0, 12 КО), который победил двух ранее небитых чемпионов мира (Майрис Бриедис и Мурат Гассиев), стал первым победителем престижного турнира Всемирная боксерская суперсерия (WBSS),
— Его соотечественник, лидер «паунда» чемпион WBC, WBA Super в легком весе Василий Ломаченко (12−1, 9 КО), который дебютировал в дивизионе двумя кряду победами над действующими чемпионами мира (Хорхе Линарес и Хосе Педраса),
— Чемпион WBO в первом полусреднем весе американец Морис Хукер (25−0−3, 17 КО), который дважды победил в чемпионских поединках на территории соперника (Терри Флэнеган и Алекс Сауседо),
— Чемпион WBC в легком весе американец Майки Гарсия (39−0, 30 КО), который одержал победы над чемпионами в разных весовых категориях — до 63,5 и до 61,2 килограмма (Сергей Липинец и Роберт Истер),
— Чемпион WBO в полусреднем весе, один из лидеров «паунда» американец Теренс Кроуфорд (34−0, 25 КО), который отказался от звания абсолютного чемпиона мира в первом полусреднем весе, дебютировал в полусреднем, победив действующего чемпиона (Джефф Хорн) и защитил титул в бою с ранее небитым проспектом (Хосе Бенавидес).
На звание тренера года претендуют Анатолий Ломаченко («Тренер года — 2017»), Джей Диз, Роберт Гарсия и Деррик Джеймс.
В число номинантов на звание «Менеджер года» вошли обладатель этого звания в 2016 и 2017 годах Эгис Климас, Кит Коннолли, «Чепо» Рейносо и Сэм Катковски.